Troisième édition de la BJV Game Jam et la fin de la collecte de fonds en faveur de la Bourse Jeux Vidéo

Durant le week-end des 19, 20 et 21 mai 2023, les bénéficiaires de la Bourse JV et leurs équipes se rencontreront autour d'un thème - à préciser ultérieurement - afin de créer de nouveaux prototypes de jeux et ainsi s'exercer et montrer leur savoir-faire.

Et tout comme l'an dernier, c'est aussi l'occasion de diffuser une émission animée par Melosa, membre de Loisirs Numériques et du collectif Indie Night Fever, qui aura lieu sur la chaîne Twitch de l'association. Cette édition sera parrainée par Doc Geraud, créateur de jeux vidéo indépendant et de contenu Youtube.

3 événements en 1

Pour rappel, la Bourse Jeux Vidéo permet de financer l'intégralité des frais de scolarité en écoles privées de vingt jeunes plein de potentiel et issu-es de milieux populaires. Financé par les particuliers et les entreprises du jeu vidéo, ce dispositif grandit au fil des ans et cette game jam fait le lien entre les jeunes, les professionnel-les et le besoin en financement.

Ainsi, 3 dispositifs seront déployés ce week-end :

Tout d'abord la Game Jam mêlant étudiant-es et pros du jeux vidéo (inscription sur Helloasso),

ensuite les émissions Twitch le samedi et le dimanche en direct de la Game jam, permettant de présenter l'avancée des projets des étudiant-es et également d'interviewer d'autres professionnel-les du secteur, spécialement invités pour l'occasion,

et enfin la clôture de la collecte de fonds en cours, en vue de préparer la rentrée 2023.

Grâce à cette initiative combinée, nous espérons ainsi réunir au moins 50 000 € pour co-financer la Bourse Jeux Vidéo dont le budget annuel s'élève à plus de 220 000 €. Les sommes collectées permettront de couvrir les frais d'études d'aude ces jeunes futur-es créateur-rices de jeux vidéo.

Le cadre de la BJV Game Jam 2023

Au moins 5 équipes de 5 membres se retrouveront en présentiel le temps d'un week-end dans les locaux du studio Oh BiBi, un studio de jeux vidéo parisien spécialisé dans les jeux mobiles, à l'origine du jeu vidéo Frag Pro Shooter. Les inscriptions sont ouvertes, si vous souhaitez rejoindre l'initiative. Pas de concours ni d'équipe victorieuse, juste le plaisir de collaborer ensemble. Cette Game Jam se veut responsable en proposant à ces personnes de se réunir en journée, sans "crunch" à des horaires tardives, et un rendu des prototypes qui se fera dans la semaine qui suit sur le compte Itch.io de l'initiative.

Inscription à la BJV Game Jam