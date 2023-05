Paris games Week "Next Level" du 1er au 5 novembre 2023

Après le succès de l'édition "Restart", placée sous le signe des retrouvailles entre l'ensemble de l'écosystème vidéoludique et les joueuses et joueurs, l'événement de référence du jeu vidéo revient s'installer à Paris Expo - Porte de Versailles du 1er au 5 novembre 2023. Avec une ambition : faire de la PGW un festival grandiose !

PGW "Next Level" : une expérience unique

La Paris Games Week aura été le premier événement "gaming" au monde à rassembler de nouveau tous les grands acteurs, confirmant sa place dans le calendrier mondial, et l'attachement et la fidélité des joueuses et joueurs. La Paris Games Week "Next Level" promet une édition plus grande, toujours plus accueillante, ouverte à plus de visiteurs, autour d'une programmation très ambitieuse. Elle réunira tous les ingrédients qui font son succès depuis 2010, mais proposera également une vraie évolution pour ses publics ; cette édition "Next Level" s'ouvre cette année à de nouveaux acteurs de la pop culture, issus de secteurs connexes en perpétuel dialogue avec le jeu vidéo, pour offrir aux joueuses et aux joueurs une expérience unique.

Du 1er au 5 novembre 2023, c'est un véritable festival du jeu vidéo et de toutes ses cultures environnantes qui montrera et consacrera la puissance de la "culture gaming" .

La Paris Games Week est l'événement créé par les acteurs de l'industrie pour toutes les communautés. Cette année encore, la Paris Games Week fédère en un lieu unique les acteurs français et internationaux pour dévoiler, présenter et faire tester leurs produits et services, et célébrer et partager le jeu vidéo au sens le plus large"

commente James Rebours, Président du SELL.

Une promesse : tester, découvrir, soutenir et rencontrer

La PGW invite de nouveau les constructeurs console et PC Gaming, les éditeurs et studios, les grandes compétitions esport et le meilleur de la "culture jeu vidéo" pour une édition plus festive que jamais. Plus qu'un salon, la PGW est un festival qui offre de tester les dernières nouveautés, de découvrir le futur du jeu vidéo, de soutenir les plus grandes équipes esport sur la scène de la Paris Games Week et de rencontrer ses talents préférés. Cette année, la Paris Games Week prend ses quartiers pendant 5 jours à Paris Expo - Porte de Versailles, et sera également à vivre hors les murs avec un programme de streams animés par les talents ambassadeurs de l'événement.

Restez connectés : la Paris Games Week donne rendez-vous en juin pour l'ouverture de sa billetterie et l'annonce de sa programmation !

L'événement de référence du jeu vidéo

Depuis sa création en 2010, la PGW s'est imposée comme un pilier du paysage vidéoludique avec ses propres codes, valorisant des jeux et produits très attendus à quelques semaines des fêtes de fin d'année, mais aussi toute la culture du jeu vidéo : esport, cosplay, art ou encore rétrogaming. Le succès de l'édition 2022, après trois années d'absence en raison de la pandémie, est un signal fort qui témoigne une volonté des communautés à renouer un lien "physique" avec le secteur du jeu vidéo. L'édition "Next Level" de la PGW, aux ambitions plus grandes encore, constituera la vitrine de ce marché dynamique, innovant et créatif.

Le jeu vidéo n'est pas seulement le support d'univers virtuels : c'est un loisir fédérateur, qui permet de tisser et de renforcer des liens bien réels. C'est avec un grand plaisir et une immense fierté que nous avons retrouvé joueuses, joueurs et familles en 2022 : nous sommes heureux et impatients de leur proposer, pour cette douzième édition, l'événement à la hauteur de l'enthousiasme qu'elles nous ont témoigné : la Paris Games Week revient en grand !"

déclare Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL.

La Game Connection Europe : l'événement business de l'industrie du jeu vidéo

Les 2 et 3 Novembre, l'événement international professionnel Game Connection Europe revient également à Paris Expo - Porte de Versailles pour une édition hybride. Développeurs, éditeurs, distributeurs et fournisseurs de services du monde entier se retrouvent pour présenter et découvrir de nouveaux projets, établir de nouveaux partenariats et créer leur réseau d'affaires.

Paris Games Week "Next Level"

Dates : du mercredi 1er au dimanche 5 Novembre 2023

Soirée avant-première : mardi 31 Octobre 2023

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles

https://www.parisgamesweek.com/