Quest Education Group annonce la nomination de Nicolas Verastegui au poste de Directeur des Relations Externes et Internationales

Nicolas Verastegui est nommé Directeur des relations externes et internationale de Quest Education Group, qui opère à Lyon et à Paris les écoles d'enseignement supérieur Gaming Campus (Business, Art, Tech) et Guardia Cybersecurity School.

Au cours de sa carrière, Nicolas Verastegui a occupé plusieurs postes clés dans l'enseignement supérieur en Amérique du Nord et en Europe. Il a notamment été responsable du bureau international à l'Université d'Ottawa pendant 8 ans, où il a géré le service de mobilité étudiante, ainsi que responsable des services étudiants à l'University of London. En France, il a été directeur de campus pour SAE Institute pendant 7 ans, où il a piloté des projets de grande envergure tels que l'expansion du campus et le déploiement de la politique commerciale. Il a également développé et mené la stratégie du go-to-market d'un campus pour la IU International University of Applied Sciences.

Diplômé de l'université Paris Diderot (Master en relations internationales), titulaire d'une licence de la Carleton University et d'un certificat en éducation internationale de la Queens University, Nicolas Verastegui a rejoint Quest Education Group pour enrichir le parcours étudiant et s'assurer d'une employabilité pertinente pour les étudiants de l'ensemble des écoles d'enseignement supérieur du groupe. Sa mission s'articule autour de 4 axes stratégiques : les partenariats entreprises & institutions, le centre de carrières, les relations internationales et les relations avec les alumnis. Il intègre également le comité de direction de Quest Education Group afin de contribuer aux décisions stratégiques du groupe.