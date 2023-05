Nicolas Vignolles, délégué général du SELL, présente la Paris Games Week "Next Level"

Nicolas Vignolles, délégué général du SELL, annonce le retour de la paris games week du 1er au 5 novembre 2023 avec une avant-première le mardi 31 octobre au soir. Avec cette nouvelle édition "Next Level" le SELL souhaite aller encore plus loin et créer un véritable festival de la culture gaming en attirant dans une formule plus ambitieuse les cultures connexes au jeu vidéo telles que l'animé, la musique ou encore le streaming vidéo.

Nicolas Vignoles nous livre sa vision de cette nouvelle édition 2023 dans cette interview vidéo.

Paris Games Week "Next Level"

Dates : du mercredi 1er au dimanche 5 Novembre 2023

Soirée avant-première : mardi 31 Octobre 2023

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles

https://www.parisgamesweek.com/