Confidentialité et communauté : la double approche à l'origine du succès du gaming mobile Une tribune d'Adam Smart, directeur produit jeux, AppsFlyer

L'industrie du jeu mobile a connu des hauts et des bas ces dernières années. Après une forte hausse du trafic pendant la pandémie, le marché est revenu à la normale - jusqu'à ce que des événements globaux tels que le ralentissement économique et l'arrivée de nouveaux mécanismes de protection des données personnelles ne viennent freiner cette croissance exponentielle.

Alors qu'il fait face à un coût par installation (CPI) plus élevé, le marché a néanmoins fait preuve de résilience : les jeux mobiles continuent de connaître un immense succès, et le nombre d'utilisateurs ainsi que le taux de pénétration devraient continuer de croître dans les années à venir.

Les marketeurs doivent relever le double défi des derniers bouleversements en matière de confidentialité des données chez Apple et Google, tout en développant et en maintenant les bases d'utilisateurs alors que les budgets ont été revus à la baisse. Plutôt que de les considérer comme deux tâches distinctes, les professionnels du marketing peuvent relever les deux défis en mettant les utilisateurs au centre de leurs stratégies.

Les marketeurs mobile évoluent avec les nouveaux cadres de confidentialité

Un récent rapport a révélé que les changements d'Apple en matière de confidentialité ont eu un impact significatif sur l'ensemble des installations d'applications : en moyenne Android a enregistré une croissance des installations alors qu'une baisse a été observée sur iOS en 2022.

La bonne nouvelle est que le Skan 4.0 d'Apple propose désormais des fonctionnalités permettant d'aider les spécialistes du marketing d'applications à accéder aux données tout en donnant la priorité à la confidentialité.

Cependant, avec l'introduction imminente de la Privacy Sandbox sur Android, les professionnels du secteur peuvent s'attendre à des restrictions d'accès aux données, rendant ainsi les rapports d'attribution et la personnalisation des annonces plus complexes.

Les Data Clean Room (salles blanches de données) s'imposent parmi les outils à la disposition des marketeurs. Il s'agit d'un espace neutre et sécurisé où seules les parties-prenantes autorisées ont accès au partage et à l'analyse des données. Toute information personnellement identifiable (PII) est cryptée et anonymisée, protégeant les utilisateurs tout en permettant simultanément la comparaison des jeux de données et la déduplication.

Tirer parti des communautés pour garantir le succès d'un jeu

Après une baisse des installations payantes en raison d'une augmentation du coût par installation sur iOS, les marketeurs mobile ont dû trouver des voies alternatives pour stimuler la croissance. Une base d'utilisateurs fidèles et engagés peut donner un coup de pouce inestimable aux performances et à la croissance des apps en ces temps difficiles.

Les spécialistes du marketing dans les jeux mobiles peuvent créer une telle communauté en établissant des liens avec leurs principaux publics et en encourageant l'interaction via du divertissement. Avec la bonne stratégie, ces utilisateurs peuvent devenir des ambassadeurs de l'application et favoriser son adoption par de nouveaux joueurs. Pour ce faire - dans un contexte de coupures budgétaires - les marketeurs peuvent compter sur leurs médias propriétaires afin de toucher de nouveaux publics sans avoir à investir dans des campagnes publicitaires payantes.

Renforcer la présence sur les médias sociaux

Les plateformes telles que Discord et Reddit, déjà établies au sein de la communauté des joueurs, sont d'excellents outils pour réunir les utilisateurs et organiser des événements virtuels en direct. Ils donnent également accès à des audiences, des forums et des communautés de qualité susceptibles de devenir de nouveaux ambassadeurs pour les jeux mobiles.

Les réseaux sociaux secondaires tels que Reddit peuvent également aider les marketeurs à atteindre les joueurs et créer des affinités avec la communauté. Bien que ces canaux soient moins compétitifs, les marketeurs doivent accorder une attention particulière aux us et coutumes de ces communautés hautement modérées.

Bâtir la confiance pour stimuler la croissance

Dans cette nouvelle ère de la confidentialité, les marketeurs doivent investir sur les technologies privacy by design, afin de bâtir une relation de confiance avec les utilisateurs.

En respectant la confidentialité des données, les spécialistes du marketing placent les utilisateurs au centre de leurs stratégies d'une manière qui leur permet de surmonter avec succès les plus grands obstacles de 2023 et au-delà.