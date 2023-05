Aperçu des premières images et de l'interface utilisateur de la manette Access pour PS5, un tout nouveau kit de manette d'accessibilité

Dévoilée au CES de cette année sous le nom de "Projet Leonardo", la manette Access pour PS5 est un tout nouveau kit d'accessibilité ultra-personnalisable qui permettra aux joueurs en situation de handicap de jouer aux jeux vidéo plus facilement, plus confortablement et plus longtemps.

Développée en collaboration avec des experts de l'accessibilité, la manette Access proposera une gamme étendue de capuchons de touches et de joystick interchangeables permettant aux joueurs de créer différentes dispositions adaptées à leur force, leurs capacités motrices et leurs besoins physiques spécifiques. Chaque manette Access comportera :

des capuchons de joystick analogique (standard, arrondi et en boule) ;

des capuchons de touches de différentes tailles et formes, notamment : des capuchons de touches de type coussin ; des capuchons de touches plats ; un capuchon de touche plat large (qui recouvre deux emplacements de touches) ; des capuchons de touches en porte-à-faux (utiles pour les joueurs dotés de petites mains, car positionnés plus près du centre) ; des capuchons de touches incurvés (sur lesquels on peut appuyer si on les place près du haut ou que l'on peut tirer lorsqu'ils sont placés près du bas de la manette) ;

des étiquettes pour les capuchons de touches interchangeables, permettant d'identifier facilement la saisie assignée à chaque touche.

En outre, les joueurs peuvent utiliser la manette Access sur des surfaces planes, l'orienter à 360 degrés, ou encore la fixer à un support AMPS* ou à un trépied. Ils peuvent également régler la distance entre le joystick analogique et la manette.

