7e Colloque International Game Evolution - Programme et Inscription En ligne les 25 et 26 mai 2023

Dans le cadre du 7e Colloque International Game Evolution (CIGE) qui se tiendra gratuitement dans un format 100% en ligne (via Zoom et Twitch), vous trouverez dans ce message le programme ainsi que le lien d'inscription afin de recevoir le lien de connexion. Durant ces deux journées consacrées à la ludopédagogie, au management, à l'esport et au jeu au sens large, près de 21 présentations académiques, professionnelles et institutionnelles, 4 conférences plénières et 1 table ronde vous seront proposées. De plus, à la fin de la première journée, la cérémonie de remise des prix permettra de distinguer les meilleures communications avec en point d'honneur la remise pour sa 2e édition, du Prix de la Meilleure Recherche Vidéoludique en partenariat avec l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo. Cet événement est accessible à tous les profils : académiques, professionnels, institutionnels et le grand public.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, même pour quelques heures !

Antoine Chollet et Philippe Lépinard, organisateurs du CIGE 2023.