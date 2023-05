Focus jeux vidéo épisode 7 : Le jeu vidéo, c'est pas du bas art Le samedi 27 mai à 14h30 à la Cité des sciences et de l'industrie

La Cité des sciences et de l'industrie, en partenariat avec l'association Afrogameuses, organise une nouvelle rencontre thématique avec des spécialistes du monde vidéoludique.

Au détour de démonstrations et partages d'expériences, chaque Focus jeux vidéo est l'occasion pour le public de rencontrer des professionnels et d'échanger sur des domaines aussi variés que les métiers, les nouvelles technologies, les impacts sociétaux du jeu vidéo, ou encore les sujets d'actualité qui entourent cette industrie.

Tous les épisodes Focus jeux vidéo sont accessibles en live sur la chaîne Youtube de la Cité puis en replay sur le site www.cite-sciences.fr

Focus jeux vidéo, épisode 7 : Le jeu vidéo, c'est pas du bas art

Un rendez-vous unique pour explorer - en compagnie d'experts invités - le jeu vidéo comme nouvelle forme d'expression artistique. Bien qu'il soit encore aujourd'hui plutôt considéré comme un simple divertissement, on parle volontiers de 10e art quand il s'agit de décrire le médium vidéoludique, et certains jeux sont facilement qualifiés de chefs-d'oeuvre. Mais si le jeu vidéo est un art, quelle est sa spécificité et qu'est-ce qui le distingue des autres disciplines artistiques ?

En présence de :

Marine Macq, autrice, fondatrice et directrice de la galerie d'art vidéoludique Gamma

Ana Maria De Jesus, directrice artistique de jeux vidéo

