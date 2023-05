La publicité génère 2 $ sur 3 $ dépensés sur mobile Le dernier rapport de data.ai, State of Mobile Revenue 2023, révèle des informations inédites sur la monétisation des applications mobiles

data.ai a évalué l'économie des applications mobiles à 503 milliards de dollars, dont 336 milliards (67 %) sont générés par la publicité et 167 milliards (33 %) par les achats in-app. Les applications telles qu'Instagram et TikTok ont représenté environ 65 % des dépenses publicitaires, tandis que les jeux en ont représenté 35 %. À l'inverse, les jeux représentaient la majorité des dépenses des consommateurs dans les boutiques d'applications, avec 66 %, tandis que les applications représentaient 34 %.

Les dépenses publicitaires ont augmenté de 14 % en 2022 en dépit de vents contraires tels que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe et l'App Tracking Transparency d'Apple, tandis que les dépenses des consommateurs dans les app stores ont légèrement diminué en 2022 de 2 % en glissement annuel, les budgets des consommateurs s'étant resserrés sur fond de craintes d'inflation.

Pour conquérir l'argent des consommateurs, les leaders du marché utilisent une combinaison de publicité, d'achats ponctuels dans l'application et d'abonnements dans un modèle hybride afin de diversifier les flux de revenus. Jusqu'à récemment, les marques et les éditeurs n'étaient pas en mesure d'évaluer le revenu total sur mobile ou d'avoir une vue d'ensemble des stratégies de monétisation de leurs concurrents, ce qui entravait leur croissance.

Le revenu total de l'application est l'indicateur mobile ultime qui combine nos premiers produits sur le marché, le revenu publicitaire et l'achat dans l'application, offrant un avantage concurrentiel pour la publicité dans l'application, les achats de cohorte et la performance du réseau publicitaire. Nos clients peuvent désormais décomposer les flux de revenus et anticiper les opportunités d'expansion du marché en fonction de l'évolution du comportement des consommateurs. Avoir une visibilité sur les facteurs de monétisation tels que le revenu publicitaire moyen par utilisateur (AARPU) et la valeur à vie (LTV) est essentiel pour améliorer l'avantage concurrentiel.

Total App Revenue fournit une image claire des données qui nous manquaient dans notre développement commercial et la création de modèles. Avec data.ai, nous avons enfin un moyen de comprendre l'ensemble de nos flux de revenus et de nous comparer à nos concurrents",

a déclaré Carlos Salvado, Senior Market Analyst chez Rovio Entertainment.

Découvrir des sources de revenus autrefois cachées sur mobile

À mesure que le marché du mobile se développe, la concurrence s'intensifie et les stratégies de monétisation deviennent de plus en plus sophistiquées. Notre dernier rapport révèle des informations qui vous aideront à découvrir les dernières tendances, à identifier ce qui fonctionne et à améliorer vos tactiques de monétisation.

Les principales conclusions sont les suivantes :