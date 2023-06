Lancement d'une taskforce eSport à Paris

A l'initiative de la Ville de Paris et de Paris je t'aime - Office de tourisme, une taskforce pour l'accueil des grands événements eSport a été créée le 16 mai 2023, en présence de Pénélope Komitès, adjointe à la Maire chargée de l'innovation, de l'attractivité, de la prospective Paris 2030 et de la résilience, et de Karim Ziady, Conseiller Délégué auprès de Pierre Rabadan en charge notamment du sport et du e-sort, avec le concours des acteurs majeurs parisiens.

Objectif : faire de la capitale une destination leader sur ce secteur, en s'imposant à horizon cinq ans comme la référence de l'eSport en Europe. Avec 10,8 millions de pratiquants et consommateurs en France, cette filière est essentielle sur le plan de l'attractivité économique et touristique de la ville.

Paris je t'aime a été mandaté par la Ville de Paris pour coordonner la taskforce eSport. Celle-ci vise à soutenir les candidatures de ces rendez-vous phares, en accompagnant concrètement les organisateurs, tant au niveau de l'accueil et de la mise à disposition de lieux iconiques que par la mise en place d'actions dédiées en complément des lieux réceptifs (animations, séjours des joueurs, fan zones…). C'est inscrire ainsi l'événement dans la ville, en mobilisant le tissu économique et associatif métropolitain et national.

Cette synergie collective permettra, par ailleurs, de donner plus de place aux tournois responsables et durables et de travailler sur l'ambition commune de laisser au territoire parisien un héritage positif et inclusif.

Forte de ses acteurs mobilisés, ses espaces événementiels, ses moyens techniques innovants et sa position centrale en Europe, Paris peut se prévaloir des meilleurs atouts pour réussir ce défi. La capitale a déjà accueilli des rendez-vous incontournables, comme League of Legends 2019, Trackmania Cup 2022 ou CS : Go Blast Major Paris en 2023.

Ces engagements seront formalisés dans une charte dédiée sur le modèle de la Charte d'accueil des grands événements à Paris, qui engage déjà les professionnels du tourisme d'affaires pour une expérience événementielle optimisée.

Fédérant les équipes de Pénélope Komitès, adjointe à la Maire chargée de l'innovation, de l'attractivité, de la prospective Paris 2023 et de la résilience, de Frédéric Hocquard, adjoint à la Maire chargé du tourisme et de la vie nocturne, et de Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris chargé du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, elle a réuni les grands lieux événementiels (Viparis, GL events et l'Accor Arena), Paris Je t'aime et les acteurs institutionnels, avec le soutien de Paris&Co, de France eSport et du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL).

L'eSport est un secteur qui ne cesse de croître et de battre des records. À l'échelle mondiale, il pourrait représenter 1,75 milliard d'euros (1,86 milliard $) et toucher 640,8 millions de spectateurs d'ici à 2025. La France est l'un des principaux acteurs européens du marché des jeux vidéo (22 millions d'euros en 2018).