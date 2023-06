Nvidia Ace for Games donne vie à des personnages virtuels grâce à l'IA générative

Annoncé lors du discours d'ouverture du Computex 2023, Nvidia Avatar Cloud Engine (Ace) for Games est un service de génération de modèles d'IA personnalisés qui vise à transformer les jeux en apportant de l'intelligence aux personnages non jouables (PNJ) par le biais d'interactions en langage naturel alimentées par l'IA. Les développeurs d'intergiciels, d'outils et de jeux peuvent utiliser Ace for Games pour créer et déployer des modèles d'IA personnalisés pour la parole, la conversation et l'animation dans leurs logiciels et leurs jeux.

L'IA générative a le potentiel de révolutionner l'interactivité que les joueurs peuvent avoir avec les personnages des jeux et d'augmenter considérablement l'immersion dans les jeux. En s'appuyant sur son expertise en IA et sur des décennies d'expérience avec les développeurs de jeux, Nvidia est le fer de lance de l'utilisation de l'IA générative dans les jeux".

John Spitzer, vice president of developer and performance technology chez Nvidia.

Avec Nvidia Ace for Games, les outils de Convai peuvent atteindre la latence et la qualité nécessaires pour rendre les personnages non jouables IA accessibles à presque tous les développeurs de façon rentable."

Purnendu Mukherjee, Fondateur et CEO de Convai

