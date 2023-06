Appel à candidatures : Résidence des arts de l'écran Cinematic Arts Miramar - Nouvelle Zélande (sept / oct 2023)

L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande, en partenariat avec l'Université Victoria de Wellington/Te Terenga Waka - Miramar Creative Centre lance un nouveau programme de résidence permettant l'accueil, à Wellington, d'artistes et designers français, spécialisés dans les industries du cinéma et du jeu vidéo.

Cette résidence offre l'opportunité à une ou un artiste français(e) de s'immerger dans le paysage cinématographique et du jeu vidéo en Nouvelle-Zélande pendant une période d'un mois au coeur de Miramar (Wellington). Quartier du célèbre Weta group fondé par Peter Jackson, Richard Taylor and Jamie Selkirk.

Cette résidence permettra au lauréat de travailler en étroite collaboration avec l'Université Victoria de Wellington/Te Terenga Waka - Miramar Creative Centre. Le résident bénéficiera des équipements et activités de l'université, une station de travail sera mise à sa disposition. Autant d'éléments lui permettant d'accéder à une expertise professionnelle de qualité et de créer des connections précieuses.

La résidence "Cinematic Arts Miramar" s'adresse à tous les artistes établis du graphisme, de l'animation et de la conception pour les industries du cinéma et du jeu vidéo et qui sont en mesure de démontrer des contributions significatives dans leur domaine.

L'artiste-lauréat sera accueilli dans la capitale néo-zélandaise du 26 septembre au 26 octobre 2023. Il (elle) sera logé(e) au Sexton Cottage et bénéficiera d'un aller-retour Paris-Wellington ainsi que d'une allocation de séjour à hauteur de 500NZD par semaine.

Candidature

Le dépôt de candidature doit être fait en anglais incluant CV, portfolio en ligne ou showreel et description du projet de résidence (500 mots) avant le 4 juillet inclus 2023 par email uniquement à l'adresse suivante : cooperation.wellington-ambadiplomatie.gouv.fr

Plus d'informations