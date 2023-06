Naissance d'un nouveau studio de jeu vidéo, basé à Montpellier : Ukiyo

Ukiyo est un nouveau studio de jeu vidéo, basé à Montpellier, créé par un "dinosaure" du jeu vidéo, Thierry Platon (Ranx, Tiny Token Empires, My Farm, 2Dark, etc.).

Cela fait bientôt quarante ans que je fais des jeux vidéo et je n'ai aucune envie de m'arrêter ! En revanche, pas de NFT, pas de Metaverse, pas de réalité augmentée… Mais, promis, je vais faire un effort pour passer du pixel art à la 3D !"

Pas de gameplay exaltés non plus, Ukiyo affiche sa vocation pour des jeux contemplatifs, véhiculant très clairement certaines valeurs, notamment autour de problématiques culturelles et environnementales. Avec un premier projet dans les cartons à découvrir très vite…