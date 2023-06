Inauguration du Gaming Campus dans la Grande Arche de La Défense, en présence du Ministre Jean-Noël Barrot

La soirée d'inauguration du nouveau Gaming Campus au sein de la Grande Arche de La Défense s'est déroulée jeudi 1er juin 2023. Le Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, était présent pour couper le ruban de ce lieu d'enseignement dédié à l'industrie du jeu vidéo et souligner la nécessité d'orienter le système de formation français vers des métiers d'avenir, en particulier les métiers du numérique et du jeu vidéo.

2 campus (Lyon + Paris La Défense), 6 écoles, 16 formations

Cette école forme les créateurs de jeux vidéo de demain et accompagne les professionnels du secteur sur les technologies immersives via 16 formations (diplômes de niveau Bac+3 et Bac+5, titres RNCP niveau 7). Les étudiants des 3 écoles du Gaming Campus (Business, Tech, Art) seront accueillis au sein du nouveau campus parisien dès la rentrée de septembre 2023. Les écoles du Gaming Campus sont accessibles post-bac sans passer par Parcoursup, la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur. Il est également possible de candidater en admissions parallèles après un Bac+1, +2, +3, +4, +5. Le mode d'admission est court, basé sur l'échange et valorise le projet professionnel des étudiants. Les candidatures sont ouvertes.

Le secteur du jeu vidéo va créer 23 000 nouveaux emplois d'ici 8 ans

En 2022, le marché français du jeu vidéo a atteint un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros. Premier secteur économique de divertissement, le jeu vidéo est l'un des secteurs de l'emploi les plus dynamiques avec la création de 2 000 emplois chaque année en France d'après le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. De plus en plus de jeunes ambitionnent de se former afin de transformer leur passion en métier et faire carrière dans cette industrie en pleine expansion.

Avec plus de dix millions de spectateurs à l'esport, le jeu vidéo est le premier loisir des Français. C'est également une importante industrie et la France joue un rôle stratégique dans son développement. Il est primordial d'attirer les jeunes générations vers ces nouveaux métiers pour continuer de pousser les limites du possible dans le secteur du numérique. Qu'il s'agisse des établissements du secteur privé ou public, tous sont les bienvenus pour élargir le champ des possibles. Notre priorité est d'orienter notre système de formation vers ces métiers d'avenir, en particulier les métiers du numérique, dont les jeux vidéo"

a souligné Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications lors de son discours.

Transformer la passion des jeux vidéo et de l'esport en employabilité

Imaginé par des professionnels des jeux vidéo et de l'éducation, le Gaming Campus est un lieu d'enseignement qui déploie une approche innovante au travers d'une pédagogie adaptée à la réalité du marché et aux besoins des entreprises. "Avec la forte croissance du secteur du jeu vidéo, la formation est un enjeu crucial. Les 3 écoles du Gaming Campus privilégient l'approche par compétences métiers et relationnelles. Tous nos étudiants travaillent de manière interdisciplinaire et avec une pédagogie innovante par projets réels et concrets" détaille Valérie Dmitrovic, cofondatrice et Directrice Générale de Gaming Campus.