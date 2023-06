Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Modeleur 3D Le Modeleur 3D est aussi très recherché dans de nombreux pans des industries traditionnelles

Le character designer conçoit le personnage selon les consignes du directeur artistique et du concept artist, le modeleur 3D lui donne sa forme définitive, le rigger construit son ossature et l'animateur 3D lui donne vie en le mettant en mouvement. Un modeleur 3D travaille également sur les décors (les environnements) et évidemment les objets. Tout ce qui est destiné à être représenté en trois dimensions, en somme. Inévitablement, il devra affiner son travail en fonction des retours des autres intervenants.

Dans la chaîne graphique, le modeleur est donc celui qui va donner pour la première fois à un personnage ou un objet sa forme définitive. Si le cinéma d'animation et les jeux vidéo sont les premiers secteurs auxquels on pense pour ce métier, il est aussi très recherché dans de nombreux pans de l'industrie où le passage par la modélisation en 3D est devenu ¬incontournable, comme l'industrie automobile, l'aéronautique, l'ima¬gerie médicale, etc.

Etude de caractère

Dans le domaine des loisirs numériques, le travail du modeleur 3D va donc consister à être fidèle à l'idée du créateur et du directeur artistique, tout en apportant une valeur ajoutée qui dépasse la simple modélisation. Le modeleur va en effet participer à l'élaboration du caractère du personnage en travaillant sur ses traits, ses expressions, la texture de sa peau, par exemple. Il doit lui donner de la profondeur.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 000 - 3 500 € selon expérience

Anatomie, couleurs et architecture

Comme les animateurs, il doit, dans le cadre du jeu vidéo, faire attention à ne pas surcharger le travail du processeur graphique et à la limite que représente le nombre de polygones qui peuvent s'afficher simultanément. La maîtrise des logiciels de 3D comme Maya ou 3ds Max est ¬incontournable, ainsi que de bonnes notions sur les contraintes imposées par les différents moteurs de développement. De bonnes connaissances en anatomie et en architecture font également partie du bagage nécessaire pour réussir, ainsi que la maîtrise de l'harmonie des couleurs.

Il peut être intéressant pour le modeleur 3D de se spécialiser dans la modélisation soit de personnages, soit de décors, car, pour leurs jeux les plus ambitieux, les majors cherchent souvent des personnes aux compétences bien spécifiques.

Qualités requises

Savoir dessiner (2D)

Aptitudes au calcul

Notions d'anatomie et d'architecture

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels 3D (3ds Max, Maya…) et d'animation

Connaissance des outils de level design

Interview de Lilian Thomassin

Spécialiste de la modélisation en 3D. Après des études chez Objectif 3D, il s'installe au Canada où il travaille comme Asset Artist pour le studio Rocket Science VFX.

Quel est le matériel de base des modeleurs ?

L'outil de base est un logiciel 3D comme Maya ou Blender. Il possède très peu de connexion, mais suffit à faire les bases et avoir le contour des géométries.

Etes-vous amené à travailler aussi bien sur les personnages que sur les objets ?

En règle générale, un graphiste est spécialisé dans un domaine (FX artist, modeleur, animateur…). Si vous travaillez dans une entreprise importante, vous serez dédié à une seule tâche, la fabrication soit de personnages, soit de décors, soit de props. Dans une petite entreprise, en revanche, vous pourrez être multitâche, donc faire à la fois du personnage, des décors et des props.

En dehors de la mise en 3D, travaillez-vous également sur la texture, les couleurs ?

Cela dépend de l'entreprise dans laquelle on travaille. De manière générale, le travail du graphiste modeleur est de fabriquer la géométrie des personnages, des décors ou des props. Quand il sort d'une école, il doit maîtriser les shaders, les textures et d'autres tâches.

Quel est l'apport créatif du modeleur et comment s'insère-t-il entre le travail du character designer et de l'animateur 3D ?

Le travail du modeleur est de faire le personnage en 2D et 3D. Il doit pour cela respecter le design qui a été préalablement créé par une autre personne. De plus, le modeleur doit fabriquer le personnage dans l'optique qu'il soit animé. Il doit donc positionner le maillage à des endroits précis afin d'effectuer par exemple des plis (de coude, de genoux, de cou, etc.) parfaits pour l'animation…

Qui sont vos principaux interlocuteurs dans le pipeline de production ?

En règle générale, il y a des chefs d'équipe, que l'on appelle des superviseurs ou des leads. Le graphiste modeleur doit répondre à la problématique design et technique en fonction du superviseur et respecter les deadlines imposées par la direction de production.

Dans quelles industries un modeleur 3D peut-il trouver des débouchés, hors jeu vidéo et cinéma ?

Le graphiste modeleur peut travailler dans les domaines de l'architecture, du médical, de l'industrie automobile ou encore dans le Web.

En dehors de la maîtrise de l'outil informatique, quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ?

Un modeleur doit savoir être un artiste ; il doit savoir dessiner, mais aussi comprendre un design facilement et même pouvoir inventer.

