Microids et What The Prod annoncent le développement d'une série animée Syberia Découvrez pour la première fois l'histoire de Kate Walker en série animée

Microids et What The Prod sont ravis d'annoncer aux fans de la célèbre saga de jeux vidéo Syberia que l'univers captivant créé par Benoît Sokal sera enfin adapté en série animée. What the Prod, reconnue pour son expertise dans le domaine de l'animation avec la production du prochain long métrage de Sylvain Chomet (Les Triplettes de Belleville), un Biopic sur la vie de Marcel Pagnol : "Marcel et monsieur Pagnol", a effectivement acquis les droits d'adaptation de la franchise Syberia en série animée.

L'univers de Syberia est devenu iconique depuis la sortie du 1er jeu d'aventure il y a plus de deux décennies, et a conquis le coeur des joueurs grâce à son histoire riche, ses personnages emblématiques et son atmosphère unique. Désormais, les fans auront la possibilité de plonger encore plus avant dans cet univers captivant à travers une série animée époustouflante. Retrouvez Kate Walker, Oscar, les Youkols et tant d'autres personnages dans des aventures trépidantes au croisement des mondes réels et fantasmés par Benoit Sokal.

Kate Walker, jeune avocate new-yorkaise, nous embarque pour un voyage hors du commun, de l'Europe occidentale jusqu'aux confins de la Russie orientale. Une uchronie à la découverte de contrées mythiques, de quêtes et de personnages fantastiques.

Ashargin Poiré, président fondateur de What The Prod, nous explique que

20 ans après la parution du premier opus de Syberia, notre ambition est de créer une série animée adaptée de l'univers du jeu, destinée aux fans autant qu'aux non-initiés, en y apportant une écriture nouvelle et enrichie digne des grandes séries de fiction dystopiques ou uchroniques. La direction artistique, le style et la qualité de l'animation offriront au spectateur une expérience située aux frontières de la réalité et du fantastique".

Elliot Grassiano, fondateur et COO de Microids, exprime son enthousiasme face à cette collaboration prometteuse :

C'est un véritable plaisir de voir Syberia prendre vie sous la forme d'une série animée. Nous sommes ravis de nous associer à What the Prod pour offrir aux fans une expérience visuelle exceptionnelle qui capture l'essence même de cette licence emblématique. Cette série sera une nouvelle occasion pour les joueurs et les nouveaux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir l'univers fascinant de Syberia."

Martine Sokal ainsi que ses enfants Hugo et Jules, responsables de l'héritage créatif de Benoit Sokal, partagent également leur soutien et leur fierté concernant cette adaptation.

Mon mari aurait été honoré de voir son oeuvre se développer sous la forme d'une série animée. Il a créé un monde magique et intemporel avec Syberia, et je suis ravie que de nouveaux publics puissent désormais y accéder à travers cette adaptation inédite".

Microids et What the Prod travailleront en étroite collaboration pour garantir que cette adaptation soit à la hauteur des attentes des fans de Syberia et des fans de séries TV animées à destination des jeune adultes (comme Arcane ou The last of us)

Des informations supplémentaires concernant l'écriture, les talents, le scénario et la date de sortie seront révélées prochainement.