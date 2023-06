Qui es-tu ChatGPT ? Un livre de Daniel Ichbiah

Sorti le 7 juin 2023, le livre Qui es-tu ChatGPT fait le point sur cette révolution et dévoile toutes sortes d'aspects insoupçonnés de cette Intelligence Artificielle. Et aborde les questions sociétales liées au changement de civilisation induit par ce nouveau modèle.

Les programmeurs de jeux vidéo risquent-ils de perdre leur emploi ? Telle est la question qui est sur toutes les lèvres chez les développeurs. Dans le livre Qui es-tu ChatGPT, l'auteur raconte comment, alors qu'il avait pour tâche de programmer un Tetris en Python, et s'est retrouvé face à une situation apparemment inextricable. Il a d'abord appelé divers spécialistes afin de recueillir leur avis. Puis, de guerre lasse, il a soumis le code à ChatGPT. Ce dernier a identifié la partie qui posait problème et proposé le code adéquat pour résoudre la situation. Ce jour là, l'auteur s'est retrouvé tellement retourné qu'il a commis un tweet pour faire part de sa stupeur !

Les emplois de développeurs sont-ils menacés pour autant. Pas si vite. L'auteur s'acharne à faire la part des choses.

Qui es-tu ChatGPT expose bien d'autres situations troublantes pour les créateurs. Comme lorsqu'il demande à cette intelligence artificielle d'inventer un jeu basé sur les Pokémon, de décrire l'aspect des créatures, leurs points forts et points faibles, ou encore d'inventer des noms de personnages d'un scénario fantastique.

De façon plus générale, le livre raconte l'histoire de l'Intelligence Artificielle - et notamment son usage dans les jeux vidéos dès les années 90 - avec ses hauts et ses bas et comment cette discipline a pris son envol au début des années 2000. Il aborde également une centaine de cas d'usages insoupçonnés dans les domaines les plus divers : aide à la création de contenu, inventions de noms, éducation, marketing, programmation, imaginaire…

Qui es-tu ChatGPT aborde également les aspects sociétaux liés à l'intrusion des intelligences artificielles dans notre civilisation et la nécessité, urgent, de faire voter des législations en vue de protéger les citoyens.

Titre : Qui es-tu ChatGPT ?

Auteur : Daniel Ichbiah

