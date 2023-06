Rencontre avec Mathias Davy de la Gaming house de l'insertion (Ghins)

Mathias Davy est directeur de la Mission Locale du Pays d'Aix (MLPA) et responsable de la Gaming house de l'insertion (Ghins).

Les missions locales sont des associations qui oeuvrent pour accompagner vers une autonomie sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni employés, ni en formation, ni scolarisés. Les missions locales existent depuis bientôt 40 ans et accompagnent environ un million et demi de jeunes par an, répartis sur 430 sites.

La Gaming house de l'insertion est une expérimentation sur la ville d'Aix-en-Provence portée par le réseau des missions locales et destinée à essaimer partout en France en fonctions des retours d'expérience. L'objectif de la Gaming house de l'insertion est d'être un révélateur de compétences. Mathias Davy nous explique comment et pourquoi dans la vidéo suivante.

Liens utiles

Mathias DAVY (LinkedIn) : https://www.linkedin.com/in/mathias-davy-4814a8220/

Gaming House de l'Insertion (LinkedIn) : https://www.linkedin.com/in/ghins-aix-64b58b24a/

Gaming House de l'Insertion (Instagram) : https://www.instagram.com/ghins_aix/

Enregistrement de la conférence lors de la Gamers Assembly le 9 avril 2023 à Poitiers.

Réalisation et diffusion live sur Twitch par EGS School