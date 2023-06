La Saudi Esports Federation dévoile le lancement des Gamers8 Club Awards pour révolutionner le monde de l'esport

Gamers8 Club Awards est un nouveau format de récompenses qui permettra de dépasser les limites, d'encourager les investissements et d'ouvrir la voie à façon de collaborer sans précédent dans l'écosystème de l'esport

Les équipes participant à deux ou plusieurs titres lors des Gamers8 recevront des points pour leurs classements respectifs et pourront débloquer des récompenses et des offres supplémentaires basées sur leurs performances

Gamers8, le plus grand festival de jeux et d'esports au monde, annonce aujourd'hui que l'édition 2023 verra le lancement des Gamers8 Club Awards. Ce nouveau format de récompenses innovant, qui utilise un système basé sur des points pour récompenser les clubs d'esports participant à plusieurs tournois, permettra de débloquer des récompenses supplémentaires en fonction du classement des clubs tout au long des huit semaines du festival.

Dans le cadre de la volonté actuelle du Royaume d'Arabie Saoudite d'investir dans le secteur de l'esport au sens large, les Gamers8 Club Awards renforcera les actions du Royaume pour développer les opportunités dans le domaine de l'esport pour tous. En repoussant les frontières et en encourageant l'investissement, ce format innovant ouvrira la voie à une collaboration sans précédent entre les clubs, les équipes, les organisateurs et les éditeurs.

Le prince Faisal bin Bandar bin Sultan, président de la Fédération Saoudienne de d'Esport déclare :

Cette annonce illustre notre volonté de développer le plein potentiel de l'esport et de fournir des opportunités de croissance pour tous au fil de l'évolution de cette industrie. Les champions de l'élite mondiale de l'esport reviennent cette année à Gamers8 pour se battre pour la victoire et la conquête du titre mondial, sachant que ce nouveau concept élèvera la compétition, élargira les horizons des joueurs et ouvrira un tout nouveau monde de possibilités dans les années à venir. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin partager cette nouvelle excitante et nous sommes très impatients de lancer ce format qui changera la donne au cours de l'été."

Pour être éligibles aux Gamers8 Club Awards, les clubs participant aux Gamers8 cette année doivent participer à au moins deux compétitions. Même si certains d'entre eux ne participeront pas à plusieurs tournois, le format donnera à tous les clubs d'esports du monde un aperçu de l'avenir, montrant qu'il est temps de commencer à se préparer à une nouvelle ère où les équipes pourront récolter des récompenses comme jamais auparavant.

Les Gamers8 Club Awards sont une opportunité incroyable pour les clubs de considérer les tournois d'un point de vue global plutôt que d'un point de vue individuel et de jouer un rôle influent dans le développement de leurs clubs et du secteur mondial de l'esport",

ajoute le Prince Faisal.

"Il n'y a pas de meilleur endroit que ce plus grand festival de jeux et d'esports au monde pour lancer un tel format, et nous attendons avec impatience le mois de juillet lorsque le festival commencera."

Gamers8 revient le 6 juillet 2023 avec pour thème "Gamers8 : The Land of Heroes" avec une cagnotte de plus de 45 millions de dollars. Tous les détails concernant les titres en lice seront annoncés plus tard.

La cérémonie de remise des prix des Club Awards se tiendra à la fin des huit semaines de la saison Gamers8, lors du Next World Forum, un forum sur les jeux qui réunira des leaders du secteur et des experts du monde entier. Diffusée en direct sur les chaînes Twitch et YouTube de Gamers8 et du Next World Forum, la cérémonie présentera les équipes gagnantes et Les prix supplémentaires pour les catégories individuelles et par équipe.

Les fans pourront suivre les performances de leur club favori sur les chaînes Gamers8 ainsi que sur les streams hebdomadaires du tournoi, où les spectateurs seront informés de toutes les compétitions pendant toute la durée du festival.

Pour plus de détails sur Gamers8, y compris la vente de billets, toutes les informations sont disponibles sur le site web de l'événement.