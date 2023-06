Smart Tale annonce le recrutement de Laurent Michaud et Nicolas Fantoni aux postes respectifs de Directeur Général et Directeur Artistique

En 7 ans, Smart Tale a participé à une vingtaine de productions de jeux multi plateformes, allant de la série des jeux racing Gear Club, au dernier Party Game Inspecteur Gadget : MAD Party.

Smart Tale s'installe à Montpellier en septembre 2022. Le studio compte alors 25 collaborateurs. Leur nombre s'élève désormais à près de 40. Cette croissance rapide s'explique par la volonté de ses dirigeants de développer en parallèle de l'activité de prestation, ses propres productions - un vrai défi tant sur la transformation des équipes que sur le pipeline de développement du studio.

Les recrutements de Laurent Michaud au sein de la Direction et de Nicolas Fantoni dans la gestion du pôle Art constituent la première étape de l'évolution du studio.

Charles Martini, CEO de Smart Tale, témoigne :

Nous étions habitués à un rythme de croisière bien huilé où nous avons bâti une équipe et une méthodologie axées sur la coproduction de jeux vidéo, avec nos partenaires historiques Eden Games et Microids. Si cette activité est maintenue pour les années à venir, nous y associerons désormais la production de nos propres titres. Il s'agit d'une étape ambitieuse mais indispensable pour le développement et la pérennité de l'entreprise. Cette séquence implique de renforcer nos équipes et de repenser nos processus de production. C'est dans cette perspective que je suis très fier de voir Nicolas et Laurent nous rejoindre. D'autres profils nous rejoindront dans les prochains mois".

Nicolas Fantoni, Directeur Artistique, de rappeler que :

Smart Tale est un studio à la fois humble et audacieux, rempli de valeurs qui me sont chères et de gens talentueux que je suis fier de côtoyer chaque jour. C'est très motivant pour moi de participer à la croissance d'une telle entreprise qui sait se donner les moyens de ses ambitions, et je suis réellement honoré que l'équipe me fasse confiance. J'ai hâte de pouvoir dévoiler nos projets qui feront, j'en suis sûr, reconnaître tout le talent qui réside chez Smart Tale, et dans cette belle ville de Montpellier !"

Laurent Michaud, Directeur Général, partage ses ambitions :

Après plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des institutions et des entreprises relevant des médias, je suis particulièrement heureux de rejoindre Smart Tale et son équipe de jeunes talents prometteurs. Je partage pleinement le projet d'entreprise porté par les fondateurs. Il verra Smart Tale devenir un acteur significatif du développement de contenus multi plateformes, ouvert à l'international, et aux enjeux technologiques".

Avant de rejoindre Smart Tale, Nicolas Fantoni était Co-Fondateur et Directeur Artistique du studio Embers (Strayed Lights) pendant 4 ans, et Lead Artist chez Voodoo 3 ans auparavant encore.

Laurent Michaud a été consultant plus 25 ans dont 20 à l'Idate DigiWorld. Il était en charge des loisirs numériques et de l'électronique grand public. Il a accompagné près de 150 clients privés dans le cadre de missions d'études de marché et de positionnement stratégique. En 2020, Laurent rejoint le groupe de formation Icônes (ESMA, ETPA, CinéCréatis, Pivaut…) pour exercer la fonction de Directeur du Développement.

Des informations supplémentaires concernant les productions internes seront révélées prochainement.