Playdigious annonce un nouveau PDG pour entamer sa prochaine phase de croissance Abrial Da Costa prendra la tête de l'équipe de l'éditeur français de jeux vidéo le 3 juillet

Playdigious, l'éditeur français de jeux vidéo indépendants, est heureux d'annoncer Abrial da Costa en tant que nouveau PDG de l'entreprise. Après l'annonce de Playdigious Originals et de son premier jeu Fretless : The Wrath of Riffson, cette nouvelle marque une étape importante dans l'évolution de Playdigious, en lançant sa nouvelle phase de croissance et d'innovation.

Après une période de transition, Xavier Liard, co-fondateur et PDG de Playdigious, passera au poste de conseiller principal en stratégie pour la société mère de Playdigious, Fragbite Group, intervenant sur la stratégie, le développement commercial et les fusions et acquisitions. Romain Tisserand, co-fondateur, quittera son poste actuel de directeur technique pour prendre la tête du département de recherche et développement de Playdigious.

Abrial Da Costa apporte son expérience approfondie de chez Don't Nod (Life is Strange, Tell me Why), avec une carrière impressionnante dans le développement de jeux et la gestion d'équipes talentueuses. En tant que nouveau PDG, Abrial Da Costa dirigera l'équipe de direction et supervisera les opérations de l'entreprise, en mettant l'accent sur la publication de jeux innovants, la collaboration avec des partenaires renommés et l'expansion vers de nouveaux marchés.

Après avoir dirigé la stratégie commerciale de Don't Nod pendant près de neuf ans et avoir participé à son introduction en bourse ainsi qu'à trois tours de financement stratégiques, je suis fier de rejoindre le groupe Fragbite",

déclare Abrial Da Costa.

"J'ai eu la chance de travailler avec Romain et Xavier il y a de nombreuses années, et depuis la création de Playdigious, j'admire le travail colossal accompli par eux et leur équipe. J'ai vraiment hâte de porter l'entreprise au niveau supérieur et de contribuer à la croissance du groupe Fragbite."

C'est avec une grande fierté que Romain et moi confions les rênes à Abrial et ouvrons une nouvelle ère pour Playdigious",

déclare Xavier Liard.

"Au cours de l'année écoulée, j'ai consacré plus de temps à conseiller au niveau du groupe, ce qui m'a amené à prendre cette nouvelle décision. Au nom de nous tous, bienvenue à Abrial dans la famille du groupe Fragbite !"