L'alliance du sport et du e-sport : le 95 Kings of Fields revient pour une 3ème édition

Bonne nouvelle pour les fans de sports et e-sport, le 95 Kings of Fields est de retour le 24 et 25 juin 2023, pour un week-end placé sous le signe de l'excellence sportive.

Organisé par le Centre Départemental de Formation et d'Animation Sportives (CDFAS), le Département du Val d'Oise et ArmaTeam, cet évènement particulièrement innovant allie sport et e-sport, autour d'un programme riche et diversifié, avec pour objectif de promouvoir l'excellence sportive sous toutes ses formes. Seul évènement à réunir ces deux domaines dans une même compétition, le 95 Kings of Fields est une rencontre sportive spectaculaire et unique en France. Innovation, inclusion et sensibilisation sont donc les maîtres-mots de cette 3ème édition du 95 Kings of Fields, qui se déroulera au CDFAS à Eaubonne, situé à 20 mins de Paris.

Au programme de cette 3ème édition :

2 compétitions hybrides : FIFA23 x Football 5v5, NBA2K23 x Basket 3v3. Toutes les équipes s'affrontent à la fois sur le terrain et sur la console. A l'issue de la journée, le classement est fait en fonction des résultats des deux disciplines (sport et e-sport).

4 compétitions e-sportives Teamfight Tactics (mode de jeu sur League of Legends), Super Smash Bros : Ultimate et pour la première fois Trackmania et Street Fighter 6.

1 LAN party : 2ème LAN Party de France en nombre de compétiteurs, 128 joueurs réunis sur Trackmania.

1 000 joueurs attendus dont des streamers de renoms, tels que AleksRakoon, Maniika ou encore Shaunz.

Une dotation totale de 20 000 €.

Ces différentes compétitions seront diffusées dans le monde entier, sur la plateforme Twitch par les nombreux streamers et commentateurs présents sur place, ainsi que sur le compte Twitch du CDFAS.

Cette année, le CDFAS et ArmaTeam souhaitent aller plus loin en proposant des ateliers autour du e-sport, pour sensibiliser les jeunes générations et lutter contre la sédentarité parfois rencontrée par les joueurs de jeux vidéo.

Enfin, les visiteurs sont invités à participer aux animations proposées pour tous les âges, mais également à échanger avec les différents professionnels de l'e-sport qui seront présents sur place. Echanges et partages seront au rendez-vous, pour ce week-end mêlant sport et e-sport, avec au coeur de cet évènement, l'excellence sportive.

Nous sommes heureux d'accueillir la 3ème édition du 95 Kings of Fields, événement unique en France et en Europe avec pour ambition de promouvoir l'activité physique et lutter contre la sédentarité tout en faisant un parallèle avec le e-sport. "

Xavier Haquin, Président du CDFAS

Nous sommes ravis de la nouvelle dimension que prend cette manifestation pour la 3ème édition. Accueillir des professionnels du sport et du e-sport au sein de nos infrastructures est pleinement en phase avec notre ADN. "

Arnaud Zumaglia, Directeur du CDFAS

Pour rappel, la deuxième édition a réuni :