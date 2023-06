Webedia renforce ses ambitions dans l'univers du gaming avec la nomination de Catalina Lou, SVP Global Gaming et la création de Webedia Gaming Europe

Webedia - société média-tech et l'un des leaders mondiaux du divertissement en ligne, avec 250 millions de visiteurs uniques sur ses sites** - renforce ses ambitions dans l'univers du gaming avec la nomination d'une nouvelle Directrice EMEA en charge du développement commercial et l'ouverture d'un nouveau bureau à Londres.

Webedia Gaming est un acteur incontournable de l'univers des jeux vidéo et de l'esport à l'échelle mondiale avec plus de 20 marques médias leaders dans le domaine du gaming et de l'esport (comme JV, MGG, 3DJuegos, Gamepro, Gryonline, etc.) réparties dans une quinzaine de pays. Webedia Gaming compte plus de 90 millions d'utilisateurs uniques chaque mois et enregistre 2,1 milliards de vidéos vues, grâce notamment à ses créateurs de contenus, parmi les plus puissants au monde (Inoxtag, ElRubius, Domingo, etc.).

Fort de ses studios et de ses capacités de production uniques, le groupe Webedia est également un acteur incontournable de l'esport avec des productions majeures telles que la Ligue Française de League of Legends (en coproduction avec Riot Games), ou encore le Blast.tv Paris Major 2023.

Catalina Lou a été nommée SVP Global Gaming de la nouvelle division Webedia Gaming Europe, et sera basée à Londres, au sein du nouveau bureau de Webedia.

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le marché des jeux vidéo, Catalina rejoint Webedia après avoir passé plus de 5 ans chez Meta en tant que directrice des ventes EMEA Gaming. Auparavant, Catalina était à la direction de certains des plus grands éditeurs de Jeux vidéo, tels que EA.

La mission de Catalina sera d'accélérer le développement international de Webedia, et développer les actifs publishing du groupe Webedia, l'offre d'influenceurs et les nouvelles opportunités commerciales.

Cette nouvelle équipe européenne, composée de 25 personnes et répartie sur une quinzaine de pays, aura une approche à la fois globale et multi-locale, avec comme objectif d'être un point de contact unique pour les clients et partenaires du secteur gaming, le marché le plus en croissance du secteur du divertissement sur les dernières années avec plus de 3 milliards de passionnés dans le monde.

Le nouveau bureau de Londres aura pour ambition de renforcer les liens avec les hubs internationaux et contribuer au développement de l'industrie sur le marché européen auprès des principaux acteurs du secteur (éditeurs, GAFA & plateformes).

Thibault Thevenin, Sales Director de Webedia Gaming EMEA, est nommé VP of Global Sales, et reportera directement à Catalina.

Thibault aura pour mission de coordonner l'ensemble des cellules commerciales internationales.