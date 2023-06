Première édition du Martinique Games Festival du 7 au 9 juillet 2023

DHIP Events, jeune société martiniquaise de divertissement et d'évènementiel organise la 1ère édition du festival inclusif de jeux d'envergure, le "Martinique Games Festival" les 7, 8 et 9 juillet 2023 à l'IMS (Institut Martiniquais du Sport, un écrin de 70 000m2) dans la commune du Lamentin.

Un évènement fédérateur s'articulant autour des jeux vidéo, numériques et traditionnels (dit "jé d'antan") et sous le signe du partage, de la diversité et de l'inclusion.

Au coeur du Martinique Games Festival

Le Martinique Games Festival met en lumière les acteurs locaux contribuant au rayonnement du jeu dans nos territoires tels que madame Muriel Tramis, première femme créatrice de jeux vidéo en France, madame Sabine Andrivon-Milton historienne, professeur des écoles et créatrice de jeux de société, monsieur Denis Fordant un des derniers créateurs de jeux traditionnels antillais.

Les champions et stars du monde du jeu vidéo sont également au rendez-vous, tous réunis pour la première fois en Martinique tels que :

Kayane : Championne sur le jeu Street Fighter IV et Soulcalibur

Layo : Champion Martiniquais sur le jeu Street fighter V

Dina : Vice championne sur le jeu Just Dance

Livanart : Championne de France de Cosplay

Notre ambition étant de donner une dimension humaine à nos évènements, nous consacrerons une journée de sensibilisation autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap avec des conférences et tables rondes animées par M. Juan Massenya et plus de 30 intervenants locaux tels que M. Jean Paul Quicko, Président de la Fédération Caribéenne des jeux traditionnels, M. Grégory Guillou Président de la Fédération Park Numérique, Mme Sabine Andrivon Milton, ainsi que de nombreux intervenants venus de métropole tels que M. Philippe Trotin, directeur de l'inclusion et de l'accessibilité chez Microsoft, M. Xavier Mérand, Président de Accessijeux, M. Jérôme Dupire de Cap Game et bien d'autres. Ces conférences aborderont les sujets relatifs à l'accessibilité (avec la découverte de matériels et solutions adaptés), la mixité, la diversité, l'apprentissage et l'utilisation du jeu dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'écologie, de la défense et en entreprise, sans oublier les métiers, les formations et les aides boursières qui existent pour nos jeunes.

La Martinique étant un département où la population est de plus en plus vieillissante, nous souhaitons mettre en lumière les bienfaits du jeu, aujourd'hui reconnu comme un moyen thérapeutique permettant d'améliorer les performances cognitives, physiques et motrices. A ce jour, ces solutions adaptées sont inconnues et inexistantes aux Antilles, c'est pourquoi nous avons la volonté de faire connaître les nouvelles tendances et technologies en la matière à un territoire qui a soif de divertissement, de rayonnement et de développement. Nous visons une démocratisation du jeu mais également la valorisation de notre patrimoine culturel et de la naissance d'un rendez-vous annuel pour tous les acteurs contribuant au rayonnement du jeu à l'échelle nationale.

Le Martinique Games Festival c'est :

plus de 40 intervenants aux tables rondes et conférences thématiques,

15 stars, champions et artistes du monde du jeu,

plus de 60 exposants et 30 000 visiteurs attendus sur 3 jours.

Plus d'informations

L'accès au Festival

L'accès au Martinique Games Festival 2023 est pensé et organisé pour tous.

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, les tarifs sont à partir de 17€.

Un dispositif important de transport pour se rendre à l'évènement est mis en place.

Les personnes en situation de handicap sont au coeur de ce dispositif.

Le mot de la directrice générale de DHIP Events

Le Martinique Games Festival n'est pas seulement un évènement de divertissement, mais également un rendez-vous culturel, accessible et sociétal annuel que nous ambitionnons inscrire au calendrier des évènements internationaux".

Priscillia Bédé

Directrice Générale DHIP Events

Créatrice et organisatrice du Martinique Games Festival

contactdhipevents.com

Participez à l'opération "Le divertissement pour tous"

Incluant la dimension humaine au coeur de ses événements, la société DHIP Events lance l'opération "Le divertissement pour tous", en mettant en place 15 000 billets du premier festival inclusif de jeux d'envergure jamais organisé aux Antilles, le "Martinique Games Festival" qui a lieu du 7 au 9 juillet. Ces billets à destination des associations de Martinique à titre de dons offerts par les partenaires de l'événement via le Contrat de Partenariat Social. Vos dons bénéficient d'une réduction de 66%.

Plus d'informations sur l'opération ici