Programme d'immersion à Taïwan pour les entreprises des industries culturelles et créatives Date limite de l'appel à candidature le 17 juillet 2023

L'Institut français et Business France ont lancé en septembre 2022 un nouveau programme de soutien à l'export dont l'objectif est d'accompagner l'internationalisation des industries culturelles et créatives (ICC) à travers leur immersion sur un marché cible.

S'inscrivant dans le cadre de France 2030, plan d'investissement pour la France de demain porté par le Gouvernement, il s'adresse aux entrepreneurs de la culture qui portent un projet innovant et souhaitent le développer à l'international sur un marché cible.

ICC Immersion Taiwan est un programme à destination des entrepreneuses et entrepreneurs des industries culturelles et créatives qui portent un projet innovant et souhaitent le développer sur ce marché à fort potentiel pour les acteurs et contenus français.

Ce programme est organisé par les équipes du service culturel du Bureau français de Taipei et de Business France Taïwan, en coordination avec Business France et l'Institut français depuis Paris.

Il propose, en format collectif et individualisé, un premier temps de préparation et d'immersion à distance, d'une durée de 3 à 6 semaines, suivi d'une immersion de 10 jours sur le territoire taïwanais.

À l'issue de ces deux premières étapes, le programme pourra être poursuivi pour certaines entreprises en fonction de l'évaluation des opportunités, par une immersion individuelle et sur mesure pouvant s'étendre sur une durée de quelques semaines à plusieurs mois.

