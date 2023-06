Horizon(s) Bordeaux Videogames Forum dévoile ses premiers intervenants Bordeaux les 27 et 28 septembre 2023

Le rendez-vous bordelais des professionnels du jeu vidéo est de retour avec des grands noms internationaux pour l'édition 2023 : Uncharted future : Next level strategies. Pendant 2 jours, l'Opéra de Bordeaux sera le théâtre d'échanges et de rencontres autour de l'état actuel de l'industrie, des défis auxquels les studios et les éditeurs sont confrontés, ainsi que des enjeux futurs à l'heure où le développement rapide des IA promet de changer notre vie quotidienne.

Horizon(s) accueillera des panels, workshop et pitchs en présence d'experts de renommée internationale sur des sujets aussi variés que les changements de l'écosystème de financement, les évolutions des plateformes de distribution et les aspects juridiques et éthiques de l'IA. Parmi les orateurs attendus :

Nicolo Laurent (PDG Riot Games)

Jon Radoff (CEO et co-fondateur de Beamable)

Dhaunae De Vir (fondatrice de l'AI Ethics Alliance et responsable des partenariats chez Paradox Interactive)

Marina Barthelemy (associée directrice de PixCapital)

Steve Gaffney (anciennement Deepmind et Splash Damage, consultant chez Juno Games)

Marcin Pazynski (responsable principal du développement commercial chez GOG).

Au total, ce sont plus de 50 intervenants qui sont attendus sur les 2 jours de forum, retrouvez la liste complète et le programme régulièrement mis à jour sur le site officiel.

Des billets early birds (réduction de -30%) sont d'ores et déjà accessibles à la vente en ligne avec des tarifs spécifiques pour les membres d'associations de jeux vidéo. Fixé à 210€, le pass 2 jours donne accès à l'ensemble du forum, des sessions et au networking.

Nouveauté de taille cette année, 2 soirées de concert rétro-gaming seront organisées les 27 et 28 septembre par l'ONBA dans le cadre de la saison culturelle 2023-2024. L'Orchestre symphonique de l'ONBA retraçera ainsi l'histoire du jeu vidéo à travers ses plus grands classiques (Sonic, Mario, Tetris, Tomb Rider, Street Fighters, Donkey Kong, Final Fantasy, Legend of Zelda...) pendant que le public sera invité à monter sur scène pour s'installer devant les consoles et jouer aux divers jeux. Les billets seront disponibles à la vente séparément sur le site de l'Opéra.

L'événement organisé par SO-Games, l'Agence Côte Ouest, ICO Partners et soutenu notamment par la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et le Groupe Sud Ouest, assure donc une seconde édition de haut niveau.

Les accréditations presse sont accessibles sur demande à l'adresse mail horizons7ccom.fr

Rendez-vous à Bordeaux les 27 et 28 septembre prochains pour découvrir cette nouvelle édition du forum Horizon(s).

Pour plus d'informations et acheter des billets : https://www.horizonsvideogames.com