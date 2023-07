Jeux Made in France à la Paris Games Week, les inscriptions sont ouvertes

La Paris Games Week fait son grand retour en tant qu'événement majeur du jeu vidéo en France, avec une édition "Next Level" s'ouvrant à de nouveaux acteurs de la culture populaire. L'événement tant attendu se tiendra du 1er au 5 novembre 2023 à Paris Expo - Porte de Versailles. Dans le cadre de cette édition, le pavillon Jeux Made in France sera une fois de plus présent en plein coeur du Hall 1, et vous accueillera sur un espace plus vaste avec des nouveautés dédiées au jeu vidéo français indépendant.

Tout au long des cinq jours de l'événement, Jeux Made In France mettra en avant les talents du jeu vidéo français à travers une programmation soignée et des activités en continu sur la scène centrale du stand.

Au programme : tables rondes, présentation des studios et de leurs jeux, tournois e-sport, concours et émissions spécialisées rythmeront les journées.

Retrouvez toutes les informations sur cette édition 2023.

Pour faire partie de l'aventure, remplissez le formulaire de pré-inscription.

Attention, les places sont limitées !

Capital Games et les associations régionales françaises du jeu vidéo sont extrêmement enthousiastes à l'idée de se lancer dans cette nouvelle édition grâce au soutien indéfectible de la Paris Games Week via le SELL, du CNC et de la Région Île-de-France. L'équipe ne se ménage pas pour continuer à promouvoir des jeux de grande qualité et innovants.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : contactcapital-games.org