Comment les consommateurs s'engagent dans les jeux vidéo aujourd'hui Rapport d'étude de marché gratuit réalisé par Newzoo

À l'occasion de la publication des données de l'étude Global Gamer Study de cette année, nous sommes ravis de partager notre dernier rapport : Comment les consommateurs s'engagent dans les jeux vidéo aujourd'hui. Ce rapport gratuit permet d'analyser les tendances des joueurs qui façonneront le marché en 2023.

Comprendre pourquoi les joueurs jouent, regardent et dépensent pour des jeux vidéo est et restera essentiel dans la bataille pour le temps et l'argent des consommateurs. En savoir plus sur vos principaux publics cibles et sur ce qui les motive peut vous aider à déterminer le contenu qui leur convient le mieux.

Nos données peuvent vous aider à naviguer dans ce paysage des jeux en constante évolution et à mieux atteindre les consommateurs qui s'engagent dans ces mondes virtuels. Ce rapport est un excellent point de départ.

Points forts du rapport gratuit Global Gamer Study 2023

L'avenir de l'engagement dans les jeux est prometteur. Les jeux continuent d'être l'un des passe-temps les plus populaires au monde, et les joueurs d'aujourd'hui constituent une population diversifiée dans la façon dont ils s'engagent dans les jeux. Voici les principaux sujets abordés dans le rapport.

L'engagement dans les jeux aujourd'hui . 79 % de la population totale en ligne s'adonne aux jeux vidéo.

. 79 % de la population totale en ligne s'adonne aux jeux vidéo. Joueurs multiplateformes . Près de 50 % des joueurs jouent sur plus d'une plateforme.

. Près de 50 % des joueurs jouent sur plus d'une plateforme. Comportements de dépenses . Au cours des six derniers mois, 57 % des joueurs ont dépensé de l'argent pour des jeux vidéo.

. Au cours des six derniers mois, 57 % des joueurs ont dépensé de l'argent pour des jeux vidéo. La place des marques dans les jeux. Les joueurs réagissent positivement aux marques et en découvrent de nouvelles en jouant.

Commencez par le rapport gratuit ; continuez avec l'étude mondiale sur les joueurs

Nous espérons que vous apprécierez cette version allégée et gratuite de notre rapport 2023 Global Gamer Study. Ce rapport présente des informations de plus haut niveau que la version complète, qui fait partie de l'abonnement à l'étude Global Gamer Study, qui comprend également l'accès aux données et aux rapports instantanés sur l'audience des marchés individuels pour chaque marché auquel vous vous abonnez.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur l'abonnement à la Global Gamer Study, qui permet d'obtenir des informations sur les joueurs dans 36 marchés à travers le monde. Bonne lecture !