Le retour sur 3 halls pour la Paris Games Week "Next Level" Du 1er au 5 novembre 2023, Porte de Versailles - Paris

Du 1er au 5 novembre 2023, la PGW "Next Level" invite les passionnés de jeu vidéo dans 3 halls de Paris Expo - Porte de Versailles, à la rencontre des plus grands acteurs de l'écosystème gaming. Les plus grands constructeurs de consoles et éditeurs de jeux vidéo seront au rendez-vous !

PGW "Next Level" : 3 halls à la hauteur des attentes des joueurs

Pour son édition "Next Level", la Paris Games Week reprend ses quartiers sur 3 halls de Paris Expo - Porte de Versailles, pour offrir au jeu vidéo, ses communautés, ses univers si divers, une vitrine d'envergure, à la hauteur de sa place de loisir numérique préféré des Français.

La scène de la PGW proposera une programmation ambitieuse, avec les finales de tournois et compétitions esport de niveau européen et international, et de nombreux temps forts autour de jeux vidéo phares auxquels le public de la PGW pourra participer aux côtés des meilleurs influenceurs français.

Sur le salon, les visiteurs retrouveront ce qui a toujours fait la force de la PGW : ils pourront jouer en famille dans l'espace PGW Junior et retourner dans le passé à travers le rétrogaming. Une très large place sera faite enfin au monde du cosplay cette année, avec la volonté de promouvoir cette pratique, véritable vitrine de la diversité de la diversité des cultures du jeu vidéo.

La Paris Games Week "Next Level" sera une fête pour toutes les communautés de passionnés, l'endroit où se rencontrer, échanger, et partager des expériences autour de leurs univers favoris, issus du gaming et de la pop culture.

En fédérant en un lieu le meilleur du jeu vidéo, la Paris Games Week s'affirme comme l'événement de référence du secteur en France, et un actif incontournable pour l'industrie vidéoludique nationale, européenne et mondiale.

Les grands constructeurs de consoles, de PC et les plus grands éditeurs de jeu vidéo du monde seront bien présents à Paris.

Grâce à la présence de ces grands acteurs mondiaux au coeur du salon, (constructeurs consoles, PC, mobile, des éditeurs de jeux vidéo et des studios), les visiteurs pourront tester en vrai, les jeux à venir sur les consoles de dernière génération, à quelques semaines de Noël.

Pour connaître la liste précise des constructeurs, éditeurs, animations, temps forts de la grande scène et jeux vidéo présents à la PGW, et accéder à la programmation complète de l'évènement, nous vous donnons rdv en septembre !

Informations pratiques

Paris Games Week "Next Level"

Dates : du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2023

Soirée avant-première : mardi 31 octobre 2023

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles

Billetterie : https://www.parisgamesweek.com/Infos-pratiques/pgw-ouverture-de-la-billetterie