La manette Access pour PS5 sera disponible le 6 décembre 2023

Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dévoiler la date de sortie, le prix et la date de lancement des précommandes de la manette Access pour la PS5. La manette Access, conçue pour permettre aux joueurs en situation de handicap de jouer plus facilement et confortablement, sera disponible le 6 décembre 2023 au prix de vente conseillé de 89,99 €.

Les précommandes débuteront le 21 juillet 2023 via direct.playstation.com et certains revendeurs.

La manette Access permettra aux joueurs de personnaliser l'agencement des touches grâce à différents capuchons de joystick ou de touches aux formes et designs variés. Il sera possible de l'utiliser depuis n'importe quelle orientation à 360° et y connecter des accessoires d'accessibilité tiers grâce à ses ports d'extension 3,5 mm standard.

Pour plus d'informations sur la manette Access, son interface utilisateur ainsi que ses fonctionnalités, nous vous invitions à également consulter le blog post dédié.