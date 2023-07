Le mobile rebondit : Les dépenses mondiales dans les applications augmentent d'une année sur l'autre pour atteindre 67,5 milliards de dollars au premier semestre 2023 La croissance positive des dépenses de consommation mobile est revenue à un bon 5,3 % d'une année sur l'autre après un déclin en 2022. Les téléchargements d'applications ont également augmenté de 3,2 %

La nouvelle normalité de l'écosystème des applications mobiles va-t-elle ressembler à l'ancienne avant même que l'on s'en aperçoive ? Les résultats du premier semestre 2023 vont certainement dans ce sens, car la croissance des dépenses de consommation est redevenue positive après un ralentissement inhabituel en 2022, alors que les consommateurs luttaient contre l'inflation.

L'écosystème des applications mobiles est plus sain que jamais. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'état du marché en 2023.

Le retour à une croissance positive au premier semestre est un signal encourageant qui indique que la baisse des dépenses des consommateurs en matière de téléphonie mobile au cours de l'année 2022 pourrait n'être qu'une interruption temporaire de la croissance soutenue à long terme du marché des applications mobiles. Selon la dernière étude de data.ai, le marché mondial des applications a rebondi après avoir souffert des vents contraires macroéconomiques de 2022. Le premier semestre 2023 révèle que la forte croissance est revenue, avec un record de 67,5 milliards de dollars de dépenses de consommation et 76,8 milliards de téléchargements d'applications dans le monde au premier semestre 2023 sur iOS et Google Play.

À l'approche de 2020, les dépenses des consommateurs en matière d'applications ont connu une croissance régulière, voire rapide, depuis qu'elles ont commencé à être monétisées pour de bon il y a plus de dix ans. Toutefois, le marché des applications nous a donné la première raison de douter de cette expansion continue en 2022, lorsque les dépenses mondiales des consommateurs ont baissé pour la première fois. S'agissait-il simplement d'une correction à court terme après la croissance rapide observée au début de la pandémie de Covid-19, ou était-ce le signe que le marché des applications mobiles avait atteint son apogée ?

Les résultats du premier semestre 2023 vont clairement dans ce sens - la croissance positive des dépenses de consommation, qui est revenue à la fin de 2022, s'est maintenue tout au long du premier semestre 2023. Les dépenses globales des consommateurs ont augmenté de 5,3 % en glissement annuel au premier semestre, y compris une croissance de 16 % dans les applications, tandis que les dépenses dans les jeux sont restées à peu près stables en glissement annuel.

Si la stagnation des dépenses en jeux mobiles ne semble pas être un signal positif à première vue, les tendances récentes indiquent clairement que la croissance de cette catégorie la plus importante est probablement à portée de main. La croissance positive en glissement annuel est revenue en mars et en mai 2023 après avoir atteint son plus bas niveau (-13 %) en mai 2022. En fait, les taux de croissance du premier semestre 2023 ne semblent pas si différents de ceux du début de l'année 2020. Il faut s'attendre à ce que d'autres signes de croissance normale apparaissent après les turbulences de ces dernières années.

Comment l'économie mobile s'est-elle comportée sur iOS par rapport à Android au premier semestre 2023 ?

Les dépenses des consommateurs sur iOS ont augmenté de 5,8 % en glissement annuel, tandis que Google Play a progressé de 4,3 % - iOS générant 43,5 milliards de dollars et Google Play 24 milliards de dollars au premier semestre 2023.

Les utilisateurs d'iOS continuent de dépenser beaucoup plus que leurs homologues de Google Play. iOS représente près de 65% des dépenses totales des app stores combinés, et le chiffre est encore plus élevé dans les applications purement non ludiques, où iOS représente 71% de toutes les dépenses. TikTok reste une licorne en termes de dépenses de consommation en dehors des jeux, avec une croissance de 31 % en glissement annuel, tandis que d'autres applications reposant sur des abonnements, telles que Disney+, YouTube et Duolingo, ont également enregistré une solide croissance de 33 %, 39 % et 48 %, respectivement.

Quelles sont les catégories qui ont connu la plus forte croissance pour les dépenses des consommateurs sur l'App Store au premier semestre 2023 ?

En termes de catégories, les jeux, le divertissement et les services sociaux sont les catégories les plus importantes en termes de dépenses de consommation (sur iOS et Google Play). Parmi les catégories avec au moins un demi-milliard de dépenses de consommation au S1 2023. Productivité (32 %), Affaires (27 %) et Actualités et magazines (25 %) ont connu la plus forte croissance d'une année sur l'autre.

Les tendances à plus long terme révèlent la rapidité avec laquelle les dépenses des consommateurs en dehors des jeux mobiles se sont accélérées, en augmentant de plus du double depuis le S1 2019. Les jeux ont rencontré une croissance plus modeste ces dernières années, à 25% sur la même période.

Au niveau régional, les Etats-Unis, la Chine et le Japon ont contribué le plus aux dépenses des consommateurs sur iOS, tandis que les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont ouvert la voie sur Google Play.

Un nouveau record pour les téléchargements d'applications : 76,8 milliards au premier semestre 2023

Contrairement aux tendances plus volatiles des dépenses de consommation de ces dernières années, les téléchargements d'applications ont continué à croître régulièrement. Au total, les consommateurs ont téléchargé 76,8 milliards d'applications au premier semestre 2023, soit à peu près le même nombre qu'au second semestre 2022 et une augmentation de 3,2 % en glissement annuel.

Si Google Play représente toujours trois fois plus de téléchargements d'applications qu'iOS, la croissance a été plus rapide sur iOS : les installations ont augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre plus de 18 milliards. Sur Google Play, les installations ont augmenté de 1,4 % en glissement annuel pour atteindre 58,7 milliards.

L'Inde, le Brésil et l'Indonésie ont été les plus grands marchés pour les téléchargements sur Google Play au premier semestre, tandis que la Turquie, la Russie et l'Indonésie ont connu la plus forte progression par rapport à S2 2022 sur la plateforme. Sur iOS, la Chine, les Etats-Unis et le Japon ont été les principaux marchés en termes de téléchargements, le Brésil, la Chine et les Etats-Unis affichant la plus forte croissance par rapport à S2 2022.

En ce qui concerne les catégories, les jeux, les outils et les applications sociales sont les plus importants en termes de téléchargements. Par ailleurs, les jeux, la productivité et les outils ont connu la plus forte croissance en termes de téléchargements absolus d'une moitié à l'autre (HoH). En termes de pourcentage de croissance, les catégories les plus performantes sont Productivité, Livres et références et Santé et forme physique. Ils ont enregistré des hausses de 16 %, 7 % et 5 %, respectivement.

L'examen de la croissance par catégories depuis le S1 2019 révèle que l'impact de Covid-19 a continué à se normaliser, sans toutefois disparaître complètement. Par exemple, les téléchargements d'apps de voyage et de navigation sont en hausse de 13 % par rapport au S1 2019, même si cette hausse reste supérieure à la croissance de 21 % des apps en général (à l'exclusion des jeux).

Top Apps : TikTok bat à nouveau son propre record de dépenses de consommation

TikTok est devenue la première application à dépasser le milliard de dollars de dépenses de consommation sur un trimestre au Q1 2023, et naturellement, elle est aussi devenue la première application à dépasser les 2 milliards de dollars sur un semestre, en accumulant 2,1 milliards de dollars de dépenses de consommation au S1 2023. Il s'agit d'une augmentation de 24 % par rapport à son précédent record de 1,7 milliard de dollars en S2 2022, également détenu par TikTok. TikTok n'est pas la seule application à avoir connu une croissance énorme au premier semestre 2022 : piccoma, Disney+ et YouTube ont connu une croissance par rapport au deuxième semestre 2022 de 34 %, 10 % et 6 %, respectivement.

Une autre application notable dans le classement des consommateurs est Max, qui a remplacé HBO Max aux Etats-Unis le 23 mai. Les dépenses des consommateurs sont restées élevées dans la nouvelle application - Max et HBO Max ont combiné une croissance de 3 % par rapport à S2 2022 pour atteindre un niveau record, et l'application a maintenant dépassé les 3 milliards de dollars en dépenses de consommation à vie.

Sans surprise, les géants des médias sociaux ont dominé le palmarès des téléchargements et des utilisateurs actifs mensuels (MAU) au premier semestre 2023. ByteDance (TikTok et CapCut) et Meta (Instagram, WhatsApp et Facebook) ont contrôlé les cinq premières places en termes de téléchargements, tandis que Meta a continué à dominer le classement des MAU.

Si le tableau du premier semestre 2023 n'a pas beaucoup bougé, il y a tout de même eu quelques applis qui ont connu une ascension fulgurante au cours du premier semestre. Parmi les meilleures applications en termes de croissance absolue des téléchargements, on trouve CapCut, Temu et WhatsApp. CapCut a gagné une place pour devenir le numéro 5 et Temu a grimpé jusqu'au numéro 31 après avoir été lancée en septembre 2022.

À quoi tout le monde joue en 2023 ?

Les cinq jeux les plus téléchargés au premier semestre 2023 sont les mêmes qu'au second semestre 2022, avec Subway Surfers et Free Fire en tête. Parmi les nouveaux venus figurent Block Blast Adventure Master de Hungry Studio et Attack Hole de Homa.

Un autre jeu en hausse au premier semestre est Gardenscapes, un jeu de match 3 de Playrix. Après une baisse des dépenses de consommation pendant la majeure partie des années 2021 et 2022, le jeu a rebondi de manière spectaculaire au premier semestre de cette année. Les dépenses de consommation globales ont dépassé 94 millions de dollars en mai 2023, surpassant le précédent record atteint trois ans plus tôt, en mai 2020. Gardenscapes a gagné 11 places pour se classer 8e en termes de dépenses de consommation mondiales au premier semestre 2023 et a gagné plus de 50 places pour se classer parmi les 10 premiers en termes de téléchargements.

Gardenscapes a rejoint deux autres jeux de match-3 dans le top 10 des dépenses de consommation (Candy Crush Saga et Royal Match). Le genre Match s'est classé 3e derrière les genres RPG et Stratégie en termes de dépenses de consommation mondiales au premier semestre 2023. Notamment, le genre RPG comptait également trois jeux dans le top 10 (Genshin Impact, Pokémon Go et Monster Strike).

Le classement des meilleurs jeux mobiles par MAU est similaire à celui de S2 2022, avec en tête Roblox, Free Fire et Candy Crush Saga. Le seul nouvel entrant dans le top 10 est FIFA Soccer, qui a maintenu l'élan acquis lors de la Coupe du Monde de la FIFA fin 2022.