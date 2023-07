Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Manager e-sportif En les déchargeant de leurs contraintes extrasportives, le manager permet aux e-sportifs de se concentrer uniquement sur leur activité.

Un manager, que ce soit d'une équipe de sport ou d'un artiste, est à la fois un facilitateur, un conseiller, un surveillant et… une nounou. Dans le cadre du sport, en tant que membre de l'encadrement, avec l'entraîneur et les cadres dirigeants, il participe à fixer les objectifs sportifs.

Gérer la logistique et les relations avec les sponsors

Dans le domaine de l'e-sport, le manager est directement responsable de la partie logistique des ressources humaines et permet, en les déchargeant des contraintes extrasportives, que les e-sportifs se concentrent sur leur activité. Compte tenu du (souvent) jeune âge des personnes dont il a la charge, il tient un vrai rôle de chef d'équipe, mais il n'est ni le coach ni l'entraîneur.

Informations métier

Niveau d'études : bac - bac +5

Salaire mensuel brut : 1 800 - 3 500 €

Une des tâches principales du manager

e-sportif est donc de gérer toute la logistique : assurer les inscriptions aux ¬compétitions, organiser les déplacements, réserver les hôtels, ou encore s'assurer que les entraînements se déroulent dans de bonnes conditions. Il est également en première ligne pour veiller au respect des contrats de sponsoring, que ce soit de l'équipe ou des joueurs individuellement. La recherche de nouveaux sponsors, la médiatisation - notamment sur les réseaux sociaux -, l'organisation de conférences de presse… Tous ces événements font partie de son travail au quotidien.

Le manager e-sportif doit également avoir certaines notions de droit. D'une part, le statut des e-sportif reste insatisfaisant au regard de la réalité de leur activité, et les formes juridiques qui lient un individu à un club peuvent varier. D'autre part, le manager doit être en mesure de comprendre un contrat de sponsoring.

Des débouchés en devenir

À l'heure actuelle, ce métier est largement préempté par d'anciens sportifs qui connaissent les ficelles du métier et peuvent faire partager leur expérience aux jeunes pousses. Mais la profession est aussi en train de se structurer, qu'il s'agisse de managers venus d'autres secteurs sportifs ou artistiques ou de personnes acquérant une formation dans les écoles d'e-sport ou de management.

Un manager d'équipe e-sportive doit cumuler de nombreuses qualités : une connaissance pointue de la scène de l'e-sport, de redoutables qualités humaines et organisationnelles, et une patience infinie, car il ne faut jamais oublier que les sportifs sont avant tout de très jeunes gens. L'e-sport est encore en phase de structuration : les débouchés auxquels peuvent aspirer des managers sont donc encore en devenir.

Qualités requises

Sens de l'organisation et de la rigueur

Bon relationnel et autorité

Patience

Grande connaissance de la scène e-sport

Acquis de fin d'études

Connaissances en droits

Connaissances en fiscalité

Connaissances en marketing

Connaissances en psychologie du sport

Interview de Emmanuel Bondu

Responsable pédagogique chez XP Gaming School, sur le campus de Rennes, il a pratiqué l'e-sport et coaché différentes équipes. Il a également commenté des matchs sur O'Gaming TV.

L'e-sport provoque un engouement extraordinaire. Considérez-vous que le secteur est actuellement suffisamment structuré ?

En effet, le marché de l'e-sport - comme celui du jeu vidéo - a continué de croître durant la pandémie. L'intérêt et les audiences n'ont jamais été aussi élevés. Cette accélération implique un besoin de structuration de notre écosystème. Cela passe évidemment par les institutions au niveau français et européen. À noter que cette question est étudiée au niveau de l'Union européenne, puisque l'eurodéputée française Laurence Farreng a rendu un rapport sur le sport électronique et les jeux vidéo qui a été adopté le 10 novembre 2022 pour mettre en oeuvre une stratégie européenne commune. Au niveau français, le gouvernement a renouvelé, lors de la Paris Games Week 2022, son souhait d'accompagner le développement de l'e-sport sur le territoire. La structuration est en cours.

Quel est le rôle du manager d'une équipe d'e-sportifs ?

Le rôle du manager est d'appliquer la stratégie et les décisions qui ont été prises par les dirigeants du club. C'est pourquoi le manager se positionne comme une personne centrale dans l'équipe : il est l'interface entre la direction et les joueurs, le coach. Il met tout en oeuvre afin de s'assurer que les objectifs pourront être atteints en facilitant la vie des joueurs au quotidien, mais aussi à long terme avec des décisions qui sont guidées par l'atteinte du but visé. C'est pour cela qu'il est impliqué dans le recrutement de nouveaux joueurs s'il en a besoin.

Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?

Il faut être à l'écoute des joueurs pour répondre à leurs besoins éventuels et il est impératif de faire preuve de bienveillance. De plus, il faut être rigoureux et organisé pour planifier les entraînements et les tournois, pour atteindre les objectifs du club. Le manager est le chef d'orchestre qui rythme la vie de l'équipe et des compétitions.

Le statut juridique des e-sportifs est-il aujourd'hui satisfaisant ? Un manager doit-il être formé au droit ?

Le statut juridique pour les joueurs professionnels d'e-sport en France n'est presque pas utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il est inadapté aux pratiques des joueurs. En effet, c'est un contrat repris des sportifs, mais il se révèle trop contraignant pour être utilisable. C'est pour cela que les joueurs ont souvent recours à la création d'une entreprise pour facturer le club avec lequel ils travaillent. Un manager e-sportif doit avoir des notions de droit, mais il n'est pas forcément un expert en droit. L'objectif étant d'avoir la capacité d'identifier une situation qui nécessite d'avoir recours à un juriste afin d'être conseillé.

La carrière d'un e-sportif est assez courte et, par ailleurs, tous ne parviennent pas à faire une carrière. Un manager intervient-il aussi sur l'éventuelle question de la reconversion ?

Le manager e-sportif n'est pas nécessairement en charge de la reconversion du joueur, non. Cependant, il a un rôle important dans les conseils qu'il peut prodiguer afin de déterminer de nouveaux objectifs qui correspondent à l'aspiration et l'orientation de la personne. Pour les joueurs, il est difficile d'anticiper une reconversion lorsqu'ils sont en train de réaliser leur rêve. C'est pourquoi un manager peut avoir le recul nécessaire pour permettre au joueur de se poser les bonnes questions, afin d'anticiper les décisions qu'il pourra prendre pour l'après-carrière.

