Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bpi : les temps forts de la 11e édition Du 27 septembre au 2 octobre 2023 à la bibliothèque publique d'information Centre Pompidou

Forum du jeu vidéo avec les professionnel·le·s du secteur, speedrun en direct avec JarmOu, marraine de cette 11e édition, enregistrement live du podcast Fin du Game, présentation des travaux de fin d'études des élèves de Gobelins Paris... Découvrez les temps forts de Press Start 2023 !

Pour célébrer ses 10 ans d'existence et en prévision des Jeux olympiques Paris 2024, le festival Press Start mettra en lumière les liens entre le sport et les jeux vidéo, en accordant une place d'honneur à l'esport et aux innovations qu'il permet.

Au programme notamment :

Un forum de jeu vidéo

De 14h à 17h le 30 septembre

A travers trois tables rondes, ancien·ne·s esportif·ve·s, coachs, directeur·rice·s de formation et acteur·rice·s de la scène esport proposeront une belle diversité de points de vue sur le sujet.

Un enregistrement en direct d'un épisode du podcast Fin du Game

De 19h à 22h le 30 septembre

Fort de plusieurs centaines de milliers d'écoutes par épisodes, ce podcast qui retrace l'histoire des jeux vidéo qui ont marqué l'industrie se place aujourd'hui comme un des premiers podcasts de jeu vidéo sur les plateformes d'écoute.

Une démonstration de speedrun par jarmou

De 19h à 22h le 2 octobre

Pour clôturer le festival, la streameuse JarmOu proposera une démonstration de speedrun* sur le jeu Tintin au Tibet (Snes) suivi d'une performance en shuffler**.

Plus d'informations

Voir ou revoir les conférences Press Start 2021