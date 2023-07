Jeux vidéo : Rendre notre environnement plus accessible - par Gwendolyn Garan

Lancée en 2019, la Pro Evolution Society a pour ambition de faire du jeu vidéo français un milieu plus collaboratif, ouvert, respectueux… en somme : plus vertueux. L'événement est gratuit et réservé aux professionnels du jeu vidéo.

Diagnostiquée dans l'enfance et à l'âge adulte, Gwendolyn Garan est "en situation de handicap invisible" : elle est autiste, avec des troubles Dys (dont dyslexie, dyscalculie et dyspraxie).

Au fur et à mesure de son parcours, et particulièrement dans l'industrie du jeu vidéo, cette différence invisible lui a permis de porter une voix sur l'accessibilité et l'inclusivité.

Lors de cette conférence Gwendolyn évoque les rôles du knowledge management dans une production de jeu vidéo, les contrôleurs alternatifs, les différents types de handicaps (y compris financiers), la rédaction d'un livre blanc sur le management neuro-inclusif dans l'industrie du jeu vidéo français, et bien d'autres thèmes que vous découvrirez en regardant la vidéo de sa conférence.

A propos de Gwendolyn Garan

Actuellement Knowledge Manager à Don't Nod, consultante en management de la neurodiversité et user researcher, Gwendolyn est également présidente de Push Start, l'association régionale des professionel·les de l'industrie du jeu vidéo.