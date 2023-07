CNC : Pauline Augrain est nommée Directrice du numérique Dominique Boutonnat, Président du CNC, a nommé Pauline Augrain, Directrice du numérique à compter du 1er août 2023 pour succéder à Vincent Florant

Diplômée de Sciences Po Paris et après des expériences dans la production audiovisuelle et dans la vidéo à la demande, Pauline Augrain entre au CNC en 2008 au poste de chargée de mission pour accompagner la mise en place et la croissance du fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias.

En 2015, elle devient cheffe du service de la création numérique qui pilote notamment le soutien au jeu vidéo et à la réalité virtuelle.

Depuis novembre 2019, elle occupait le poste de Directrice adjointe du numérique et a participé à la mise en oeuvre de plusieurs mesures majeures, parmi lesquelles le "Choc de modernisation" doté de 10M€ dans le cadre du plan de relance, puis l'appel à projets "La Grande Fabrique de l'Image" inscrit dans le plan France 2030 (350 M€ à destination des studios et de la formation), ou encore la création du service de l'attractivité, le renforcement des aides au jeu vidéo et à la création immersive, le lancement de l'aide aux moyens techniques de production et de diffusion.

La Direction du numérique porte l'ensemble des dispositifs de soutien liés aux technologies numériques et innovantes. Elle est également en charge de la transformation numérique du CNC en assurant la conception et la gestion des systèmes d'information au service des agents et des professionnels de l'image.