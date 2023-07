Les 10 jeux pour PC et consoles les plus vendus en 2023 (pour l'instant)

Cette année s'annonce d'ores et déjà comme celle des grandes sorties de jeux vidéo. Les joueurs ont eu droit à de nombreux titres très attendus, dont certains sont arrivés sur les étagères numériques après un ou deux ans de retard, comme Forspoken, Sons of the Forest, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Hogwarts Legacy.

Nous nous engouffrons également dans la nouvelle génération de consoles, ce qui annonce la sortie de titres exclusifs au matériel tout au long de l'année. Par exemple, Starfield sortira sur Xbox Series X|S et PC, et Spider-Man 2 sera une exclusivité PlayStation 5. Parallèlement, de nombreux titres sont encore à venir sur la Nintendo Switch, la PlayStation 4 et la Xbox One.

En bref, 2023 est déjà une année palpitante pour les sorties de jeux, mais nous voulons couronner les meilleurs vendeurs jusqu'à aujourd'hui. Nous avons donc utilisé le Game Performance Monitor pour revenir sur les 10 sorties de jeux qui ont généré le plus de revenus au cours du premier morceau de l'année.

Remarque rapide : pour cette analyse, nous couvrons les marchés américain et britannique de janvier à mai 2023. Cela signifie que nous ne tenons pas compte de Diablo IV, qui a dépassé les 666 millions de dollars au début du mois de juin, battant ainsi le record de ventes de Blizzard sur cinq jours. Tout est clair ? Passons à la liste des 10 meilleurs jeux.

Les 10 meilleures sorties de jeux vidéo par revenus cumulés en 2023

Voici le détail complet des sorties de jeux qui ont généré le plus de revenus en 2023 jusqu'à maintenant sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. À noter que ce top 10 ne couvre que les marchés américain et britannique.

Ranking Title Date released (2023) Developer Publisher 1 Hogwarts Legacy 7 February Avalanche Software Warner Bros. Games 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12 May Nintendo Nintendo 3 Star Wars Jedi: Survivor 28 April Respawn Entertainment EA 4 Resident Evil 4 (2023) 23 March Capcom Capcom 5 Dead Island 2 21 April Dambuster Studios Deep Silver 6 MLB The Show 23 24 March San Diego Studio Sony Interactive 7 WWE 2K23 14 March Visual Concepts 2K 8 Sons of the Forest 23 February Endnight Games Newnight 9 Dead Space (2023) 27 January Motive Studio EA 10 Metroid Prime (Remastered) 8 February Retro Studios Nintendo

Source : Source : Newzoo Game Performance Monitor | January - May 2023 | Cumulative revenue estimates for PC & console | UK & UK

Harry Potter et le jeu vidéo qui a battu des records de vente

Comme nous l'avons expliqué dans Qui a joué à Hogwarts Legacy au cours de son premier mois ? Warner Bros. Games et le développeur Avalanche Software ont connu un début d'année magique avec le succès massif de Hogwarts Legacy.

Le jeu, qui invitait les joueurs à vivre la vie d'un étudiant en sorcellerie des années avant les événements de Harry Potter, a dépassé le milliard de dollars de recettes avant le mois de mai et continue de se vendre. Sa sortie sur PlayStation 4 et Xbox One a entraîné une hausse des recettes en mai par rapport à avril, bien que la croissance soit minime par rapport au lancement en fanfare du titre en février.

Hey, listen ! Tears of the Kingdom a généré les deuxièmes revenus les plus élevés en 2023.

En deuxième position (pour l'instant) se trouve le très attendu jeu de sandbox de fantasy épique The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Non seulement Tears of the Kingdom a été acclamé par la critique, mais le jeu a déjà largement dépassé les premiers chiffres de vente de Breath of the Wild. Ce que le dernier séjour à travers Hyrule n'a pas tout à fait réussi à faire, c'est de prendre la première place des recettes à Hogwarts Legacy, quoique ce dernier soit sorti sur trois plateformes au lieu de la seule Nintendo Switch et qu'il ait eu trois mois d'avance.

Trois des dix meilleures sorties de jeux en 2023 étaient des remakes et des remasters

Comme nous l'avons souligné dans le PC & Console Gaming Report 2023, les remakes et remasters ont été le moteur de l'engagement et des revenus pour la propriété intellectuelle des jeux vidéo en 2022, et 2023 s'annonce comme une autre année où la nostalgie pousse les joueurs à jouer et à dépenser pour certains titres plutôt que d'autres.

Sur l'ensemble des dix jeux les plus rentables, ces trois remakes et remasters ont joué sur la corde sensible de la nostalgie pour se hisser dans le top 10 des lancements : Resident Evil 4, Dead Space et Metroid Prime : Remastered. La version remastérisée du GameCube 2002 de Nintendo a même eu une date de sortie surprise.

Le titre de jeu de sport le plus réussi de l'année jusqu'à présent revient sans conteste à MLB The Show 2023, qui l'emporte sur WWE 2K23, mais risque de ne pas conserver son trophée en raison d'autres jeux très médiatisés qui doivent encore être lancés plus tard dans l'année.

Alors que Dead Island 2 est enfin sorti de l'enfer du développement pour le plus grand bonheur des fans de zombies, Sons of the Forest a prouvé la puissance de la scène indépendante, en surpassant de nombreux lancements prestigieux grâce à des critiques élogieuses et des recettes exceptionnelles.

Qu'est-ce qui a fait le succès des 10 meilleurs lancements de jeux PC et console de 2023 ?

Les sorties de titres PC et console ont été très nombreuses en 2023. Qu'est-ce qui a permis à ces jeux de se démarquer au milieu d'un calendrier de lancement aussi chargé ? Examinons quelques-uns de ces titres.

Le succès commercial de Hogwarts Legacy peut être attribué au fait qu'il s'agit du premier jeu Harry Potter sur PC et console depuis Book of Potions en 2013. Le titre était également unique en ce sens qu'il offrait aux joueurs une expérience inédite en dehors de l'intrigue existante de la franchise.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom était très attendu, les joueurs réclamant davantage de contenu hyruléen depuis Breath of the Wild, sorti sur la Switch et la Wii U en 2017. Nintendo a même retardé Tears of the Kingdom d'un an pour régler les derniers bugs, alimentant l'attente de la suite de l'un des meilleurs titres de la décennie.

Lorsque Star Wars Jedi : Fallen Order est sorti en 2019, il a été un succès malgré quelques pépins techniques, ce qui a renforcé l'engouement pour sa suite Survivor. Le jeu emprunte également des rythmes de jeu au genre Soulslike, évoquant une expérience similaire à des jeux à succès tels que 2022's Elden Ring.

Après plusieurs retards, Sons of the Forest a pu tirer parti de l'amour que les joueurs portaient à son prédécesseur, The Forest (2018), qui s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires (un véritable exploit pour un jeu indépendant).

Suivre les données de revenus pour les jeux PC et consoles avec le Game Performance Monitor

La possibilité de suivre les performances de revenus au niveau des titres aide les développeurs et les éditeurs à satisfaire leur public cible, à trouver de nouveaux joueurs, ainsi qu'à créer et à développer des jeux plus efficacement. L'outil de suivi des revenus du Game Performance Monitor permet d'obtenir des informations financières quasi illimitées pour l'analyse comparative et les prévisions sur toutes les principales plateformes.

