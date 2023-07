La PlayStation 5 dépasse les 40 millions d'unités vendues dans le monde

Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes ravis de vous partager l'information parue à l'instant sur le blog SIE.

Nous avons lancé la PlayStation 5 en 2020 et le monde était alors différent de celui pendant lequel nous avons annoncé la console en 2019. Malgré les défis causés par le Covid, nos équipes et nos partenaires ont travaillé sans relâche pour livrer la PS5 dans les délais. Nous avons continué à faire face à la pandémie, et il a fallu des mois pour que les chaînes d'approvisionnement se normalisent afin que nous puissions avoir les stocks nécessaires pour répondre à la demande. Nous avons remercié notre communauté pour sa patience face à ces nombreux problèmes. Mais aujourd'hui, la PS5 est bien approvisionnée et nous constatons que la demande est enfin satisfaite.

Avec le soutien des fans PlayStation, nous avons atteint la barre des 40 millions de consoles PS5 vendues aux joueurs depuis le lancement. Merci beaucoup à notre communauté de joueurs, sans vous cela aurait été mission impossible.

La PS5 a été lancée avec le meilleur catalogue de jeux de notre histoire et le catalogue de contenu ne cesse de s'enrichir. Des jeux indépendants novateurs aux productions AAA, il y a plus de 2500 jeux actuellement disponibles et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour découvrir la PS5. Rien qu'au cours des deux derniers mois, nos partenaires éditeurs nous ont offert des nouveaux jeux incroyables, notamment Final Fantasy XVI, Diablo IV et Street Fighter 6.

Depuis le lancement de la PS5, les joueurs profitent d'une sélection de jeux exceptionnels qui illustre que les univers de jeux sont aussi vastes et créatifs que n'importe quel autre support de divertissement. Vous trouverez ci-dessous et en pièce jointe 40 jeux plébiscités par les joueurs PlayStation.

Notre gamme d'accessoires est un atout majeur de la génération PS5. Au cours des deux dernières années et demie, nous avons dévoilé de nouvelles façons pour les joueurs de personnaliser leur expérience avec de nouvelles couleurs. Nous avons développé une gamme de couleurs pour la manette sans fil DualSense et les façades de consoles PS5. Ces accessoires se sont avérés très populaires, car les joueurs souhaitent que leur PS5 reflète leurs goûts.

Nous avons développé la PS5 en plaçant notre communauté au coeur de notre réflexion, ce qui nous a permis d'apporter des innovations telles que les gâchettes adaptatives et le retour haptique de la manette DualSense, ainsi que le PlayStation VR2. Les studios PlayStation et nos partenaires éditeurs tiers ont su tirer parti de ces capacités et booster leur créativité afin d'offrir aux joueurs des expériences dignes d'une nouvelle génération.

Merci encore pour votre soutien sans faille à PlayStation.

