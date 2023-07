Le Fonds pour la justice sociale créé par le groupe Sony fête son 3ème anniversaire

PlayStation est fier de vous informer que le Fonds mondial pour la justice sociale créé par le groupe Sony souffle sa troisième bougie.

Mis en place en juin 2020 par le groupe Sony afin de soutenir des initiatives de justice sociale et de lutte contre le racisme dans le monde entier, Sony Interactive Entertainment a engagé plus de 11 millions de dollars au total pour faire progresser l'équité raciale dans l'industrie vidéoludique et au-delà.

La création du programme PlayStation Career Pathways permet d'apporter leur soutien à la création d'un environnement où les étudiants issus des minorités peuvent s'épanouir. Leurs partenariats, avec entre autres l'United Negro College Fund et l'University of Southern California Games, font partie des différentes actions entreprises par Sony Interactive Entertainment pour aider les futurs talents à découvrir et intégrer notre industrie.

Cet automne, le programme accueillera son premier groupe d'étudiants qui pourront échanger et apprendre auprès de différents mentors de SIE et de PlayStations Studios.

Pour en apprendre plus sur les partenaires de PlayStation, leur programme et sur le Fonds pour la justice sociale, nous vous invitons à consulter cette dernière mise à jour sur le blog SIE.