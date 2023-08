Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Level Designer Un level designer est responsable d'une partie de la conception du jeu, en fonction du cahier des charges établi par le game designer

Avec le métier de level designer, on se trouve au coeur du game design, mais pour un niveau, c'est-à-dire un épisode du jeu. Le level designer donne la structure au concept du jeu posé par le game designer. Il est chargé de créer le game design et l'aspect de chacun des niveaux qui composent le jeu, ainsi que de tracer toutes les actions et événements qui s'y déroulent.

De l'idée à sa réalisation

Sur un jeu vidéo évoluant par niveaux, généralement de plus en plus difficiles, son principal défi est de s'assurer en permanence que son travail reflète le degré de difficulté nécessaire à ce moment du jeu. La compréhension intime des intentions du créateur du jeu est centrale, comme pour un game designer. Un level designer est responsable d'une partie de la conception du jeu en fonction du cahier des charges déterminé par le game designer. À partir de là, il plonge dans les détails : les actions, les événements, les objets et l'environnement. Il conçoit également les personnages et la façon dont ils se comportent, se déplacent et agissent dans chaque niveau. Il est en contact étroit avec les autres artistes, qui dessinent les personnages (character designers), les environnements (environment designers), l'éclairage (lighting designers) et les animateurs chargés de leur donner vie en 3D.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 200 - 3 800 €

Du crayon au logiciel 3D

Le travail du level designer commence sur papier ou sur ordinateur. D'abord, il imagine et conçoit l'expérience de jeu comme s'il était le joueur, il cartographie toutes les possibilités et tout ce que le joueur pourrait vouloir faire. Ensuite, il réfléchit à la logique du niveau, aux chaînes d'événements et à toutes les actions disponibles pour les différents personnages. Enfin, il se penche sur les défis auxquels le joueur sera confronté. Une fois tous ces aspects conceptualisés, il les rassemble et les transmet à l'équipe de programmation, qui se charge de les adapter au jeu en cours de développement.

La connaissance de toutes les contraintes techniques, graphiques et narratives est requise pour effectuer ce travail. Le level designer doit maîtriser les bases de la programmation et connaître les logiciels 3D. Mais c'est surtout ses talents d'artiste et de conteur qui feront de lui un crack.

Qualités requises

Savoir dessiner (2D)

Être créatif, imaginatif

Sens artistique

Bonne culture de l'image

Travail en équipe

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels 3D (3ds Max, Maya…) et d'animation. Connaissance des outils de level design

Interview de Laurent Gaidier

Level designer chez Piece of Cake Studios après un passage à Kylotonn, il est intervenant en game design à l'école Anaten. Il a obtenu une licence pro jeux vidéo à l'IUT de Bobigny et un master game design au Cnam-Enjmin.

Quelle est la fonction d'un Level Designer dans le processus de création d'un jeu vidéo ?

Le ou la level designer est la personne qui conçoit les niveaux du jeu en appliquant les éléments de game design dans l'espace et dans le temps. Il ou elle dé?nit le thème et la structure du niveau, ainsi que sa difficulté, son rythme, la ou les missions qui la composent et l'intégration du storytelling.

Les tâches du ou de la level designer varient en fonction de la taille du studio (le ou la game designer et le ou la level designer sont souvent la même personne dans une petite équipe), du type de jeu (un jeu d'aventure n'a pas les mêmes problématiques qu'un jeu de course) et de sa structure (si c'est un monde ouvert, des niveaux linéaires ou labyrinthiques, un mélange de tout cela, etc.).

Quels sont ses principaux interlocuteurs dans le pipeline de production ? Est-il présent de la préproduction à la postproduction ?

Le ou la level designer travaille en étroite collaboration avec le ou la game designer a?n d'accorder au mieux les 3C (camera : point de vue du joueur ou de la joueuse ; character : le personnage que l'on incarne ; controls : la façon dont on interagit avec le jeu) et les mécaniques de jeu avec les niveaux. Le ou la level designer travaille également beaucoup avec les artistes a?n de répondre aux enjeux de visibilité et de compréhension des éléments de gameplay par rapport à ceux qui relèvent purement du décor. Dans certaines entreprises, le ou la level designer travaille en binôme avec un ou une level artist (ou level builder) au vu du grand nombre de tâches complémentaires qu'ils partagent. Le ou la level designer est surtout présent pendant la production, mais il peut intervenir en préproduction a?n de concevoir des situations de jeu pour des prototypes ou réaliser un niveau dans le cadre d'une "vertical slice" (démo jouable de 15-20 min donnant un aperçu de l'expérience ?nale du jeu). En postproduction, il sera davantage présent pour corriger les bugs liés au level design ou des problèmes d'équilibrage.

La maîtrise des outils de développement et des logiciels d'animation 3D est-elle nécessaire ?

Cela est un vrai atout, mais il n'est pas nécessaire de les maîtriser. Il faut surtout connaître les outils du moteur de jeu (Unity, Unreal, moteurs maison, etc.) et notamment ceux liés à la création de l'espace de jeu. Pour concevoir la structure et le déroulement d'un niveau, des formes simples suffisent pour poser la structure et les intentions a?n de tester rapidement les itérations de gameplay (phase de blocking). Le ou la level designer doit également savoir intégrer les assets graphiques et sonores des artistes et sound designers.

Comment ce métier s'est-il adapté au Game as a Service et au MMO ?

Le métier ne change pas fondamentalement dans ces modèles. Le ou la level designer sera surtout amené à créer de nouveaux niveaux après la sortie du jeu et éventuellement à retravailler les anciens en améliorant l'équilibrage ou à corriger leur structure en fonction des retours des joueurs. Cela demande d'être toujours plus créatif a?n de concevoir de nouveaux contenus sans forcément avoir de nouvelles mécaniques de jeu sur lesquelles s'appuyer.

En dehors du jeu vidéo, quels sont les secteurs qui font appel à ses talents ?

Le métier de level designer reste assez spéci?que au jeu vidéo, mais ses compétences peuvent s'appliquer à des projets multimédias qui utilisent des espaces virtuels. Le ou la level designer ayant souvent des notions en architecture, il pourrait transposer éventuellement ses connaissances au secteur du bâtiment, dans le cadre de réalisation de plans 3D par exemple.

Ce métier est-il compatible avec le télétravail ?

Oui, complètement, à condition d'avoir de bons systèmes pour se connecter à distance, étant donné que le ou la level designer travaille directement dans le moteur de jeu. Mais il faut aussi de bons outils de communication, car le ou la level designer est au carrefour de plusieurs métiers qui ont besoin de lui ou d'elle, et vice-versa.

Quel jeu vidéo vous a donné envie de faire ce métier ?

Question difficile… Mais je pense que le tout premier jeu qui m'a marqué par son level design est The Legend of Zelda sur la NES. Il donnait pour la première fois au grand public un vrai sentiment d'aventure et de découverte à travers l'exploration "libre" de son environnement.

