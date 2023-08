Le Fonds d'aide au jeu vidéo : un soutien dès l'écriture-conception

Ce dispositif sélectif, géré et financé par le CNC depuis le 1er janvier 2021, accompagne toutes les étapes de la création d'un jeu vidéo. L'aide à l'écriture-conception intervient en amont du processus créatif. À quels auteurs s'adresse-t-elle ? De quelle façon ? Et quels en sont les enjeux ? Etude de cas avec la narrative designer Farhanaz Elahee, alias Joy, dont le projet Blue Bird's Song a été accompagné par l'aide à l'écriture-conception du CNC en 2021.

À l'origine de tout jeu vidéo, il y a la bible de conception appelée aussi game design document. Pitch, éléments scénaristiques, mécaniques de jeux, principes de programmation, personnages… Ce document détaille l'ensemble des caractéristiques du jeu à venir. C'est cette étape de développement que soutient l'aide à l'écriture-conception, l'une des quatre aides sélectives qui composent le Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) du CNC (avec les aides à la préproduction, à la production et à l'organisation d'opérations collectives).

Soutenir les jeunes créateurs

L'aide à l'écriture-conception a pour objectif d'encourager l'audace et la prise de risque dès la naissance d'une idée de jeu. Quand Farhanaz Elahee, autrice, illustratrice et animatrice 2D, formée au Cnam-Enjmin, l'école nationale de jeu vidéo à Angoulême, en apprend l'existence, elle a déjà un projet en tête depuis quelques temps : celui de revisiter La Barbe Bleue, le célèbre conte populaire de Charles Perrault, sous la forme d'un "visual novel féministe". Le projet se nomme Blue Bird's Song : une création qu'elle présente à l'aide à l'écriture-conception en duo avec la chanteuse et compositrice Telennaria qui se charge de la partie musicale. "Nous avions aussi une équipe en soutien aux relectures". Note d'intention, concept, public visé, équipe, mécaniques de jeux, éléments scénaristiques, recherches graphiques et sonores… : le dossier de demande d'aide doit être le plus concret possible. "Quel type de jeu ? Comment ? Quelle cible ? Des questions essentielles auxquelles il faut savoir répondre dès le départ. Il faut aussi y ajouter des éléments techniques et des éléments de comptabilité".

Si l'oeuvre peut être collective, comme Blue Bird's Song, elle doit en revanche être portée par des auteurs-créateurs indépendants. Tous doivent justifier d'une formation spécifique dans le jeu vidéo ou avoir oeuvré dans l'équipe d'un jeu déjà disponible pour le public à titre gratuit ou payant. Autres conditions pour bénéficier du soutien du CNC : le projet doit être une oeuvre de création originale conçue pour une expérience vidéoludique en langue française destinée à une ou plusieurs plateformes de jeu vidéo. Ses auteurs doivent également en être les seuls concepteurs et disposer de l'ensemble de ses droits.

Favoriser la diversité des écritures et des imaginaires

Afin d'encourager la diversité culturelle dans le milieu du jeu vidéo, la richesse des écritures et des imaginaires, l'aide à l'écriture-conception du CNC est ouverte à tous les genres vidéoludiques (jeu de rôle, puzzle game, jeu d'aventure, jeu narratif…) et univers (fantastique, horreur…).

Dans Blue Bird's Song, Farhanaz Elahee et son équipe ont choisi de traiter des violences faites aux femmes, des féminicides, mais aussi de la sororité et de l'empowerment. Des thématiques engagées "qui irriguent l'histoire, mais non de manière frontale comme dans un jeu réaliste", précise l'autrice. En matière de gameplay, le projet puise ses influences dans des oeuvres telles que Stories Untold (No Code studio), Gris (Nomada studio) ou Florence (Mountains studio). Côté références littéraires et artistiques, Dan Simmons, Edgar Allan Poe, Tove Jansson, Rupi Kaur, Robin Hobb ou encore Nina Simone comptent également parmi les sources d'inspiration de l'autrice. Quant à la création sonore, le jeu s'inspire de différents univers, de la harpe au métal en passant par le rock.

De la narration à la technique

Farhanaz Elahee a choisi d'écrire une grande majorité des textes de Blue Bird's Song sous forme de vers libres. Le travail sur le game design document lui a permis en amont de fixer la trame narrative du jeu, ses détails, son histoire et ses composantes techniques. "Dès l'étape de conception de la bible, il faut se poser la question suivante : comment le jeu fait-il narration au sens large ? La trame narrative va au-delà du simple texte qui s'affiche à l'écran. Elle compose la matière qui va être utilisée par toute l'équipe pour créer des ambiances, pour guider les joueuses, les joueurs… Concrètement, si on décide de faire émaner une lumière d'une fenêtre : que veut-on raconter ? Cela signifie-t-il que le joueur doit s'y diriger ? Un défi de taille d'autant plus qu'écrire pour le jeu vidéo relève d'une narration spécifique : il s'agit d'une écriture interactive, ce qui change complètement la donne par rapport à l'écriture dite" classique ". Nous invitons les joueuses et les joueurs à prendre part à la narration. Une narration non linéaire puisqu'elle va dépendre des choix faits par les utilisateurs. Il faut réfléchir à différents embranchements narratifs qui vont permettre d'avoir des expériences de jeu multiples", détaille Farhanaz Elahee.

La commission d'experts évalue les projets et émet un avis en considération des critères suivants : la dimension artistique (originalité du concept et contribution à la diversité de la création, cohérence des mécaniques de jeu imaginées, qualité de l'univers graphique et sonore proposé ainsi que celle de l'approche scénaristique ; la dimension technique (pertinence des choix technologiques envisagés, faisabilité du projet).

Une fois l'aide accordée, les auteurs-créateurs disposent de douze mois pour concevoir leur game design document. Si l'aide à l'écriture-conception a permis à Farhanaz Elahee et son équipe de rédiger la bible de conception de Blue Bird's Song et de poursuivre leurs recherches sonores, elle leur a également servi à travailler leur Proof of concept (POC) - preuve de concept en français -, une étape nécessaire au développement de tout jeu qui consiste à en prouver la faisabilité technique.

30 projets subventionnés en 2022

En 2022, la commission d'aide au jeu vidéo a examiné 195 projets dont 74 en écriture-conception. Sur les 96 projets soutenus au FAJV, 30 l'étaient au titre de l'aide à l'écriture-conception. Cette aide est versée sous forme de subvention, cumulable avec les autres soutiens du FAJV, comme ce fut le cas pour Blue Bird's Song également accompagné par le CNC à la préproduction. Depuis la création de l'aide à l'écriture-conception en 2019, davantage de moyens sont accordés aux projets avec une montée en puissance des budgets : la moyenne de l'aide allouée aux auteurs-concepteurs est d'environ 9 000 euros. "Ce soutien a permis de donner le feu vert au projet et une légitimité à notre travail. Nous avons tout de suite senti une confiance. C'est déjà une première reconnaissance professionnelle", témoigne Farhanaz Elahee.

L'autrice a d'ailleurs cofondé le studio de jeu vidéo Purple Meadows dans le but de développer Blue Bird's Song. "Nous avions une idée très claire de l'identité de notre jeu, de son concept, de ses enjeux… Nous ne voulions pas perdre notre ADN en négociant avec des studios". Purple Meadows est né en 2022 à la suite de la résidence Digital Playground à New York, un programme d'accompagnement à l'écriture de jeu vidéo et d'écritures immersives conçu par la Villa Albertine avec le soutien du CNC, à laquelle Farhanaz Elahee a participé en 2021 "À mon retour, nous avons commencé à nous renseigner sur les démarches à effectuer pour créer notre studio. Cela s'est fait assez rapidement. Nous sommes aujourd'hui sept associés". Purple Meadows est spécialisé dans les créations vidéoludiques à forte visée narrative autour de sujets de société comme le féminisme ou l'écologie.

Blue Bird's Song se trouve en fin de préproduction. "Nous terminons son prototype pour nous lancer dans la vertical slice, c'est-à-dire le prototype amélioré, l'étape préliminaire à l'entrée en production prévue autour de l'automne prochain". La sortie de Blue Bird's Song est attendue à la fin de l'année 2024.

Retrouvez les dossiers artistiques des projets soutenus à l'étape de l'écriture-conception sur la scénariothèque jeu vidéo du CNC.

En savoir plus sur le Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) du CNC.

