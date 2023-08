Rencontre avec Lila Lacombe et Damien Laquet, comédiens de doublage pour le jeux vidéo

A l'occasion de la Gamers Assembly 2023 Lila Lacombe et Damien Laquet, comédiens de doublage pour le jeux vidéo, sont venus à la rencontre de leurs fans.

Lila Lacombe est - entre autres - la voix de Rebecca dans Cyberpunk, de Anya dans Spy Family, de Angrboda dans God of War, de Cayetana dans Elite, de Nazuna dans Call of the Night et de Darkness dans Konosuba.

Damien Laquet est - entre autres - la voix de Kirito dans Sao, de Rock dans Black Lagoon, de Chase et Sledge dans les Power Rangers et des Lapins Crétins pour la série télé.

Quels ont été leurs parcours ? Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ? Lila et Damien partagent avec nous leurs conseils et leurs expériences.

Pour en savoir plus sur Lila Lacombe

Pour en savoir plus sur Damien Laquet

Enregistrement de la conférence lors de la Gamers Assembly le 9 avril 2023 à Poitiers.

Réalisation et diffusion live sur Twitch par EGS School