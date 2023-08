IA Génératives : Apports & limites Conférence enregistrée à Paris le 14 juin 2023 dans le cadre de la Pro Evolution Society

Comment utiliser les IA aujourd'hui ? Quelles sont les limites ? Faut-il craindre les IA ?

La technologie induit des bouleversement juridique, comment le droit peut appréhender ces évolutions, comment protéger les auteurs, … ?

Pour répondre à ces questions la Pro Evolution Society a proposé à Etienne Mineur - directeur créatif et cofondateur de Volumique - et à Cosima Ouhioun - Avocate au barreau de Paris et associée chez Log Avocats - de partager leurs expériences et réflexions au sujet des intelligences artificielles.

Pour en savoir plus sur Etienne Mineur

Pour en savoir plus sur Cosima Ouhioun

Lancée en 2019, la Pro Evolution Society a pour ambition de faire du jeu vidéo français un milieu plus collaboratif, ouvert, respectueux… en somme : plus vertueux. L'événement est gratuit et réservé aux professionnels du jeu vidéo.