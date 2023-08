Rapport de Newzoo sur le marché mondial des jeux vidéo

Revenus du marché mondial des jeux vidéo en 2023

En 2023, le marché mondial des jeux générera des revenus de 187,7 milliards de dollars, soit une croissance de +2,6 % d'une année sur l'autre, malgré des facteurs macroéconomiques difficiles. Vous pouvez voir dans le graphique suivant que le segment mobile connaîtra une croissance des revenus de +0,8 % d'une année sur l'autre en 2023, ce qui est bien inférieur aux taux de croissance des années précédentes. Les éditeurs mobiles sont actuellement confrontés à des défis de monétisation et d'acquisition d'utilisateurs liés à la confidentialité, en raison des politiques d'Apple et de Google. Les développeurs et les spécialistes du marketing mobile ont été contraints de corriger leurs stratégies et d'en expérimenter de nouvelles, ce qui a stoppé net la tendance à la croissance du segment. Cela dit, la croissance du chiffre d'affaires dans les marchés émergents et le maintien de la forte performance des plus grands succès de la téléphonie mobile garantiront une certaine croissance en 2023. Les jeux mobiles resteront de loin le segment le plus important du point de vue des dépenses des consommateurs, puisqu'ils représentent un peu moins de la moitié de l'ensemble du marché mondial.

Marché mondial des jeux vidéo en 2023 par segment

Le segment des consoles, quant à lui, sera le deuxième segment du marché, générant 56,1 milliards de dollars en 2023, soit 30 % de l'ensemble du marché. La console sera également le plus gros vecteur de croissance du chiffre d'affaires en 2023, grâce à une croissance de +7,4 % d'une année sur l'autre. Cependant, il est important de noter que plusieurs retards ont conduit à une sous-performance en 2022, et qu'un grand nombre de ces titres sont à l'origine de la performance prévue pour 2023. Bon nombre de ces retards sont dus à des calendriers de développement perturbés pendant Covid, mais la portée et la complexité croissantes du développement de jeux signifient que les retards sont inévitables, en particulier lorsqu'il s'agit de jeux AAA générateurs de revenus à grande échelle. Par conséquent, bon nombre des plus grands titres initialement prévus pour 2022, 2021 et même 2020 ont tous été lancés cette année. Il s'agit notamment des superproductions multimillionnaires du premier semestre, telles que L'héritage de Poudlard, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Final Fantasy XVI. H2 a également prévu quelques gros titres pour les consommateurs, notamment Marvel's Spider-Man 2 pour la PlayStation 5, Forza Motorsport et Starfield pour la Xbox, et le premier titre original de Mario en 2D depuis des années de Nintendo (Super Mario Bros. Wonder).

Pendant ce temps, les poids lourds tiers (annuels) tels que Call of Duty, EA Sports FC (anciennement connu sous le nom de FIFA), et un nouveau titre Assassin's Creed ne feront qu'accélérer davantage les revenus de 2023. Bien sûr, les succès des services en direct comme Fortnite, Rocket League et d'autres continueront d'attirer et de monétiser les joueurs grâce à leur contenu saisonnier. De nombreux titres tiers contribueront également aux revenus de PC. Ce segment ne connaîtra qu'une croissance marginale : +0,5 % pour atteindre 39,1 milliards de dollars cette année. Bien que le PC ait bénéficié de succès tels que Hogwarts Legacy et d'autres titres de tierces parties, il n'a pas bénéficié de nombreux succès de tierces parties comme sur console (qui ont été reportés à cette année). Dans le même temps, les portages sur PC ont été moins bien optimisés cette année, ce qui a probablement incité certains joueurs agnostiques à opter pour les versions console des jeux tiers. De plus, l'exclusivité temporelle de PlayStation (Final Fantasy XVI) et les accords de co-marketing (Hogwarts Legacy) poussent probablement les revenus de ce contenu à s'éloigner du PC et à se diriger vers le segment des consoles.

Marché mondial des jeux vidéo en 2023 par région

Nous pouvons constater que la plupart des régions bénéficieront d'une croissance saine des revenus des jeux en 2023. L'appétit de l'Occident pour les jeux sur console, qui connaît une forte croissance dans tous les domaines, stimule la croissance des marchés occidentaux. À cette fin, les revenus des jeux en Amérique du Nord augmenteront de 3,8 % pour atteindre 51,6 milliards de dollars, tandis que ceux de l'Europe augmenteront de 3,2 % pour atteindre 34,4 milliards de dollars. Ensemble, ces deux régions représenteront 46 % des recettes du marché mondial des jeux en 2023. Dans le même temps, les marchés en croissance se montreront à la hauteur de leur étiquette "croissance". Les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'Amérique latine connaîtront respectivement une croissance de +6,9 % et de +4,3 %. Même si chacun de ces marchés représentera moins de 5 % du chiffre d'affaires mondial des jeux, ils continueront à croître - malgré les problèmes de confidentialité liés à la téléphonie mobile - grâce à l'amélioration de l'infrastructure de l'internet mobile, à l'accès plus économique à l'internet, à la disponibilité de jeux abordables et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs de smartphones.

Rapport de Newzoo sur le marché mondial des jeux vidéo d'août 2023