gamescom 2023 : De nouveaux records et beaucoup de divertissement Nouveau record avec plus de 1 220 exposants - Programme complet au gamescom city festival les 26 et 27 août - Divertissement concentré dans l'enceinte de la gamescom

Après avoir annoncé une forte croissance en termes de surface d'exposition et d'internationalité en juillet, gamescom vient de battre un nouveau record : Plus de 1 220 exposants de 63 pays se sont inscrits à gamescom 2023, soit plus que jamais auparavant. Parallèlement, gamescom 2023 proposera à nouveau un vaste programme de divertissement dans le style habituel des festivals de jeux. Dans l'arène de gamescom, un mélange coloré d'événements de divertissement et de jeu avec de nombreux créateurs ainsi que des tournois d'e-sports mobiles divertiront les visiteurs tout au long de la journée. Lors du gamescom city festival, les 26 et 27 août, les fans de musique et de jeux pourront assister à de nombreux spectacles, notamment ceux de Fritz Kalkbrenner et de 2raumwohnung.

Gerald Böse, PDG de Koelnmesse :

Cette année, le plus grand festival de jeux au monde comptera plus d'exposants, plus d'espace et plus de nationalités que jamais. Je ne peux annoncer ces succès que grâce à l'excellente coopération entre Koelnmesse, les partenaires de gamescom et notre co-organisateur, l'Association allemande de l'industrie des jeux. Un grand merci à toutes les personnes impliquées !"

Felix Falk, directeur général de game - l'association allemande de l'industrie des jeux :

Cette année, gamescom est plus que jamais le reflet de la culture mondiale du jeu : dynamique, internationale, créative, diversifiée et immense. Nous sommes fiers que le coeur du monde des jeux vidéo batte ici, en Allemagne, lorsque les portes s'ouvriront aux fans et aux communautés la semaine prochaine."

L'arène de la gamescom avec un programme varié

Outre gamescom : Opening Night Live, qui accueillera les fans de jeux en direct à Cologne et en ligne le soir du 22 août, les visiteurs de la gamescom peuvent s'attendre à un programme de divertissement varié dans l'arène de la gamescom de vendredi à dimanche. Le vendredi, AMD produira à nouveau un grand spectacle avec différents créateurs. Samedi et dimanche, ESL, Qualcomm et Samsung présenteront les jeux Brawl Stars "Snapdragon Pro Series" à Cologne.

Deux journées bien remplies pour le gamescom city festival

En deux jours, ambitieux et polyvalent : c'est ainsi que se présente le gamescom city festival dans la ville de Cologne à la fin de la gamescom de cette année. Le samedi et le dimanche, les amateurs de musique ne se verront pas seulement proposer le mélange éprouvé d'artistes de renommée nationale et de musiciens en devenir ; cette année, de nouveaux formats seront également présentés pour la première fois. Outre des artistes de renom tels que Fritz Kalkbrenner et 2raumwohnung, le gamescom city festival de cette année proposera également un programme de scène supplémentaire avec des jeux de l'entreprise chinoise HoYoverse, ainsi que le "Arte Summer Tour" avec un grand karaoké en direct. Plus d'informations sur le programme.

Les chiffres actuels de gamescom 2023 en un coup d'oeil :

- Plus de 1 220 exposants de 63 pays (2022 : 1 135 de 53 pays).

- Part étrangère des exposants de 76 % (2022 : 75 %).

- 33 pavillons / stands collectifs de 26 pays (2022 : 27 de 25 pays).

- Environ 230 000 mètres carrés de surface d'exposition brute (2022 : 220 000)

