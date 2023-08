Appel à candidatures : Immersion Gaming en Asie du Sud-Est 2023 Une grande mission exploratoire en Indonésie et à Singapour à destination des professionnels français du jeu vidéo du 9 au 21 octobre 2023 - Date limite de manifestation d'intérêt : 12 septembre 2023

L'Institut français d'Indonésie et l'Ambassade de France à Singapour, avec le soutien des bureaux Business France indonésien et singapourien, programment une grande mission exploratoire à destination des professionnels français du jeu vidéo pour leur permettre d'acquérir les clés de compréhension de l'univers gaming en Asie du Sud-Est ; cette mission vise des objectifs business et export, mais aussi de découvertes culturelles.

À l'occasion du plus grand salon indonésien B2B dédié aux professionnels des jeux vidéo, l'Indonesian Game Developer Exchange ("IGDX") à Bali du 11 au 13 octobre et de la Gamescom Asia à Singapour du 19 au 22 octobre, cette mission offre l'opportunité aux professionnels français de participer à ces événements de premier plan en Asie du Sud-Est, tout en leur proposant un programme avec plusieurs acteurs clés sur place.

Un programme en deux étapes a été pensé entre l'Indonésie (étape 1 : 10 au 16 oct.) et Singapour (étape 2 : 17 au 21 oct.), piliers de l'ASEAN et d'Asie du Sud-Est, afin de multiplier les opportunités de rencontres et de découvertes au cours d'un séjour d'une dizaine de jours dans la région.

Date limite de manifestation d'intérêt : 12 septembre 2023

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'Institut français d'Indonésie.