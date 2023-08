10e édition de Start To Play à Strasbourg, les 26 et 27 août 2023 Start To Play, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de jeux vidéo à Strasbourg !

Le festival Start To Play en partenariat avec Orange revient les 26 et 27 août 2023 au CCI Campus à Strasbourg avec de nombreuses nouveautés et surprises pour cette 10e édition ! Le festival reste fidèle à son concept : replonger le public dans l'univers des jeux vidéo à travers plusieurs animations. Amateurs et/ou confirmés, en famille ou entre amis, venez vous affronter et vous amuser sur les différentes consoles de la Gaming Zone.

Retrouvez les nombreuses zones et animations qui font le succès de ce festival immanquable depuis 10 éditions !

Gaming Zone en libre accès

Rétrogaming / Zone PC

Tournois Esport

Bornes d'arcades

Espace jeux indépendants

Réalité virtuelle

Cosplay

Village exposants

Conférences et tables rondes

Découvrez nos invité-e-s de renom

Dina

Dina, la première championne olympique de Just Dance sera présente à Start To Play 2023 !

Vice-Championne du Monde du jeu vidéo "Just Dance" 2016 et 3 fois Championne de France et récente Championne olympique de Just Dance lors des Olympic Esports Series à Singapour, Dina enflammera la scène du festival Start to Play !

Marcus

Pionnier du gaming dans la presse et à la télévision, Marcus a publié divers ouvrages sur l'histoire du jeu vidéo. En 1998, il invente le concept de "Let's play" avec l'émission Level One. Plus de 20 après, Marc Lacombe est toujours à l'antenne sur Game One et entretient un lien unique avec ses téléspectateurs. Ce sont eux qui l'ont poussé à publier la suite des aventures du super héros qu'il avait créé lorsqu'il avait 10 ans, L'intrépide !

Rendez-vous sur son stand pour des dédicaces le samedi 26 et dimanche 27 août 2023, mais également sur scène pour des animations.

Pierre Tessier

Le doubleur et comédien français Pierre Tessier qui cartonne actuellement au box-office en prêtant sa voix à Mario dans le film Super Mario Bros. sera présent à Start To Play !

Pierre Tessier c'est aussi la voix française régulière de Ryan Reynolds (Deadpool), de Pikachu ou encore de Arthas Menethil dans Warcraft.

Il vous fera découvrir son métier passionnant durant tout le week-end, en dédicace ou sur scène !

Kayane

Figure incontournable de la communauté des jeux de combat, championne sur SoulCalibur et un modèle de la scène esport pro féminine ! Kayane sera présente à Start To Play cette année, vous pourrez l'affronter sur scène et la rencontrer sur le stand de notre partenaire Orange tout au long du week-end ! Get Ready ? Fight !

Oskar Guilbert

PDG fondateur du studio français Don'T Nod (Life is Strange, Vampyr, Tell me Why, Twin Mirror) sera sur scène pour un échange qui s'annonce passionnant sur son parcours professionnel, ses projets et sa passion pour le jeu vidéo.

Florent "Neo" Lecoanet

Le sextuple Champion du Monde de Super Mario Kart fait son grand retour à Start To Play, qui osera l'affronter ? Vous pourrez retrouver Neo sur la scène du festival pour des défis qui s'annoncent survoltés tout au long du week-end !

FFVIMan

Fidèle au poste depuis la 2ème édition du festival, vous proposera de switcher et dézoner votre Super Nintendo. N'hésitez pas à ramener vos Super Nes pour des modifications qui changeront votre manière de jouer !

Vous vous sentez l'âme d'un compétiteur ?

Start To Play, c'est aussi de nombreux tournois ouverts au public (Dans la limite des places disponibles) et organisés tout au long du festival.

Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch avec Esport Gaming Arena

Dimanche 27 août

Inscriptions sur place à partir de 11h / Début du tournoi à 13h30

Dimanche 27 août

Inscriptions sur place à partir de 11h / Début du tournoi à 13h30

Samedi 26 août 1 v 1 v 1 v 1

Dimanche 27 août en équipe 2 v 2

Qu'est-ce qu'un anniversaire sans de la musique ?

Super Smash Brass, la première fanfare en France qui interprète uniquement de la musique de jeux vidéo viendra ambiancer la 10e édition du festival ! Elle vous surprendra par son univers éclectique et immersif en vous proposant un show mêlant musique cuivrée et jeu de scène interactif !

Sans ampli, sans branchements, mais alimentés par leur passion et leur envie de s'amuser, les membres du Super Smash Brass ont pour vocation de communiquer leur amour du monde vidéoludique et de sa musique à tout un chacun, mais surtout à la communauté des gamers internationale.

Rendez-vous samedi 26 août à 18h sur scène !

"Start To Cos'play" la nouvelle zone 100% Cosplay du festival

Le cosplay sera à nouveau à l'honneur cette année avec notre partenaire Iconic et la présence de Miss Miwooki championne européenne de cosplay 2022 en duo avec Mélyanis cosplay !

Venez découvrir la nouvelle zone "Start To Cos'play" avec au programme : stands, showcase, animations, conférences, démonstrations.

Informations pratiques

Samedi 26 août de 10h00 à 19h00

Dimanche 27 août de 10h00 à 19h00

Tarifs

Samedi 26 & dimanche 27 août

8€/jour - 12€/Pass week-end 2 jours

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans (inclus)

Accès

En tram : en partant du centre-ville, prendre la ligne A (direction Lixenbuhl) ou la ligne E (direction Baggersee). Descendre à l'arrêt Emile Mathis.

En voiture : sur l'autoroute A35, prenez la sortie N°5 Baggersee-Illkirch, puis à gauche au feu devant l'hypermarché "Auchan". A 1 km environ, vous trouverez CCI Campus sur votre gauche (Parking gratuit).

Retrouvez la programmation complète et la billetterie sur www.start-to-play.eu">www.start-to-play.eu