Les plus grands noms de l'industrie des jeux se réunissent à Riyad pour réfléchir à l'avenir du secteur à l'occasion du Next World Forum

Le Next World Forum se déroule à l'hôtel Four Seasons de Riyad, les 30 et 31 août 2023, et aborde une série de sujets, notamment l'économie de l'esport et les développements liés à l'intelligence artificielle.

Parmi les intervenants en 2022 figuraient Embracer Group, Savvy Games Group et le responsable du sport virtuel et des jeux du Comité International Olympique.

Le Gamers8 Club Awards organisera également une cérémonie de remise de prix, décernant des récompenses aux équipes gagnantes pour conclure cette nouvelle saison Gamers8 couronnée de succès.

Le Next World Forum (NWF), un événement mondial réunissant les plus grands noms du jeu et de l'esport, annonce son retour à l'hôtel Four Seasons de Riyad au mois d'août. Organisé par la Saudi Esports Federation, le Next World Forum clôture l'édition 2023 de Gamers8 : The Land of Heroes, qui a connu un énorme succès et qui se terminera le 31 août. Gamers8 est le plus grand événement d'esports et de divertissement au monde.

Le Next World Forum a été créé pour considérer l'avenir du secteur à travers des échanges de connaissances, des interventions et des débats. Il vise à mettre en évidence le potentiel de ce secteur à générer des revenus et à créer des emplois, à la fois pour les entreprises et pour les gouvernements. Dans le but de créer un espace dédié aux acteurs du jeu et des sports électroniques pour se rencontrer, collaborer et partager des connaissances, le Next World Forum abordera des thèmes clés, notamment l'économie des sports électroniques, les développements en matière d'intelligence artificielle et le jeu en tant que secteur connaissant la croissance la plus rapide au niveau mondial.

Son Altesse Royale, le Prince Faisal bin Bandar bin Sultan, président du conseil d'administration de la Saudi Esports Federation, a été la tête d'affiche en 2022 aux côtés d'intervenants parmi lesquels figuraient Vincent Pereira, responsable du sport virtuel et des jeux au Comité International Olympique, ainsi que Brian Ward, PDG de Savvy Games Group, et Lars Wingefors, fondateur et PDG d'Embracer Group.

Le Prince Faisal bin Bandar bin Sultan, président de la Saudi Esports Federation, a déclaré :

Alors que nous poursuivons notre objectif de devenir le leader mondial de l'esport et du jeu, nous sommes impatients d'accueillir les délégués du monde de l'esport et du jeu à Riyad en août prochain et de partager notre vision de l'avenir de cette industrie passionnante."