Gaming Nord Esport, les 2 et 3 septembre 2023 à Liévin (62)

La Gaming Nord eSport est un événement sur le jeu vidéo et l'esport qui se déroule du 2 au 3 septembre 2023 dans la ville de Liévin proposant 1000 m² de convention totalement gratuite et ouverte à tous. 32 stands de commerçants locaux et internationaux seront également présents pour vous faire découvrir les talents de notre régions.

Trois compétitions...

... sur les jeux Valorant, Smash Bross Mêlée et Smash Bross Ultimate pour plus de 80 Joueurs (32 joueurs par jeu).

De nombreuses activités liées au jeu vidéo comme la réalité augmentée, des consoles de jeu en libre accès, des bornes arcades, des ordinateurs gamers, des jeux de carte, un simulateur F1...

Nous proposons également aux visiteurs la présence de différentes écoles, institutions et associations qui vous proposeront de découvrir les métiers liés à l'esport et au jeu vidéo.

Inscriptions et informations pratiques

Inscription au tournoi Valorant

Inscription aux tournois Super Smash Bross mêlée et Super Smash Bross ultimate

Date : les 2 et 3 septembre 2023

Lieu : Chalet Brand, 1 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62800 Liévin

Prix : Gratuit pour les visiteurs - 10 euros pour les inscriptions aux compétitions