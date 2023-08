Netflix teste le cloud gaming au Canada et au Royaume-Uni

Depuis 2021, date à laquelle nous avons ajouté les jeux mobiles à Netflix, nous n'avons cessé de regrouper nos efforts dans le but de créer une expérience de jeu exceptionnelle pour nos membres. Notre objectif a toujours été d'avoir un jeu pour tout le monde, et nous travaillons dur pour rencontrer les membres là où ils sont avec un service accessible, fluide et omniprésent. Aujourd'hui, nous faisons le premier pas pour rendre les jeux jouables sur tous les appareils sur lesquels nos membres profitent de Netflix - téléviseurs, ordinateurs et mobiles.

Nous lançons un test bêta limité auprès d'un petit nombre de membres au Canada et au Royaume-Uni à partir d'aujourd'hui sur certains téléviseurs, et sur les PC et Mac via Netflix.com sur les navigateurs pris en charge dans les prochaines semaines. Deux jeux feront partie de ce test initial : Oxenfree de Night School Studio, un studio de jeu Netflix, et Molehew's Mining Adventure, un jeu d'arcade d'extraction de pierres précieuses. Pour jouer à nos jeux sur la télévision, nous introduisons une manette que nous avons déjà en main la plupart du temps : notre téléphone. Les utilisateurs de PC et de Mac peuvent jouer sur Netflix.com à l'aide d'un clavier et d'une souris.

Illustration : Oxenfree

Cette version bêta limitée a pour but de tester notre technologie de diffusion des jeux et notre contrôleur, et d'améliorer l'expérience des membres au fil du temps. Les jeux sur la télévision fonctionneront sur certains appareils de nos partenaires initiaux, notamment : les appareils de diffusion Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, LG TV, Nvidia Shield TV, les appareils et télévisions Roku, les télévisions intelligentes Samsung, et Walmart ONN. D'autres appareils seront ajoutés au fur et à mesure.

En rendant les jeux disponibles sur un plus grand nombre d'appareils, nous espérons rendre les jeux encore plus faciles à jouer pour nos membres dans le monde entier. Bien que nous n'en soyons qu'au tout début de notre aventure dans le domaine des jeux, nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter de la joie à nos membres grâce aux jeux. Nous sommes impatients de connaître les réactions de nos testeurs et de partager davantage au fur et à mesure que nous avançons.