Gamescom 2023 : toutes les annonces Xbox Du nouveau côté Starfield, Ara : History Untold, et Age of Empire IV sur Xbox

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2023, Xbox a sorti le grand jeu : une bande-annonce de lancement pour Starfield (live action trailer), un premier aperçu du gameplay pour Ara : History Untold, et l'annonce de la sortie immédiate d'Age of Empires IV : Anniversary Edition, disponible désormais sur la Xbox Series X|S et le Xbox Game Pass. Xbox a également eu le plaisir de recevoir le Green Studio of the Year Award de la gamescom pour son travail afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de manière globale.

L'Opening Night Live 2023 marque l'ouverture de la gamescom, où Xbox présente son plus grand stand, qui comprend non seulement les jeux présentés hier soir, mais aussi Forza Motorsport, Towerborne, Hellblade II : Senua's Saga et The Elder Scrolls Online des Xbox Game Studios et Xbox Game Studios Publishing. Il accueillera également des jeux très attendus de ses talentueux partenaires : Stalker 2, Armored Core VI : Fires of Rubicon, Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, Dungeons of Hinterberg, Payday 3 et bien plus encore.

Plus d'informations sur l'article dédié du Xbox Wire en français.